Ron Barceló представляет первый органический ром, произведённый в Доминиканской Республике

Продукт является результатом натурального процесса производства сахарного тростника, выдержанного уникальным способом, а для экологически чистой упаковки используются органические чернила.

Производитель рома Ron Barceló представил на рынке свой биопродукт, который стал первым органическим ромом в Доминиканской Республике. Дистиллированный из свежего сока сахарного тростника, выращенного на полях без использования удобрений и добавленных химикатов, он изготавливается при строгом соблюдении кодекса устойчивого развития RB360, принятого в компании.

Для получения сырья используется отдельное тростниковое поле площадью всего 1,5 квадратных километра, находящееся на берегу реки рядом с винокуренным заводом. На этой земле сахарный тростник выращивается полностью натуральным образом, в результате чего его производство ограниченно: всего 39 670 ящиков в год на весь мир.

Barceló Organic выдерживается в бочках из отборного дуба разного возраста, что придает ему насыщенный янтарный цвет и тонкие нотки какао, листьев табака, налитых фруктов и розового перца.

«Этот продукт — дань уважения матери-природе благодаря устойчивому процессу выращивания сырья и использованию экологически чистой упаковки, сделанной из растительных волокон жмыха, полученных в результате экстракции тростникового сока. Рисунок на ней выполнен полностью органическими чернилами», — отмечает Кьяра Пеннаккио, глобальный директор по маркетингу в Ron Barceló. «Остатки тростника также служат в качестве биомассы для выработки чистой энергии в процессе производства всех ромов Barceló».

Ron Barceló euronews

Бренд получил признание за свою приверженность защите окружающей среды. Продукция производится в соответствии с кодексом устойчивого развития RB360, амбициозной программой, которая позволяет компании контролировать и управлять всеми этапами своей коммерческой деятельности, согласовывая их с Целями устойчивого развития ООН. В 2016 году благодаря своей передовой практике экологического менеджмента компания стала первым производителем доминиканского рома, получившим сертификаты углеродной нейтральности и ISO14064-1 на основе стандарта NORDOM 798. Она также первой получила и использовала лицензию Bilan Carbone®.

Ron Barceló учитывает объемы своих выбросов углекислого газа и сокращает их, используя биомассу и фотоэлектрические элементы для выработки чистой энергии (которая составляет 90% энергии, используемой в процессе производства рома). Кроме того, углекислый газ, выделяемый на этапе ферментации, используется для газации безалкогольных напитков. Побочные продукты перегонки тростникового сока, такие как барда, также используются в качестве натурального удобрения. Чтобы компенсировать выбросы, которых компания не в состоянии избежать, она финансирует зеленые проекты в разных странах. Эти проекты сертифицированы по соответствующим стандартам и способствуют минимизации последствий изменения климата.

Как отметил Винисио Суберо, директор по глобальным операциям и системе снабжения Ron Barceló, запуск Barceló Organic — логичный следующий шаг в стремлении компании не только к экологической устойчивости, но и к производству продукции высочайшего качества.