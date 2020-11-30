Заповедник в пустыне Дубая: животные и уникальный кемпинг

Дубайская пустыня - идеальное место для любителе природы, кемпингов, уникального разнообразия фауны. Группа Sand Sherpa предлагает незабываемые впечатления - прогулку по песчаному бездорожью и ночёвку в аутентичном лагере.

Пустыня Дубая - один из красивейших ландшафтов в Объединенных Арабских Эмиратах. Там расположен уникальный заповедник. На территорию в 225 квадратных километров можно въехать на автомобиле, разбить там лагерь и остаться на ночь.

Организацией путешествия занимается компания Sand Sherpa. Ее руководитель Роб Николас инструктирует клиентов по технике безопасности и помогает обустроиться в кемпинге среди дюн.

"Мы первыми предлагаем подобный опыт людям на собственных машинах, - рассказывает Роб. - Обещаю, будет здорово. Ничто не сравнится с вождением в дюнах. Это больше похоже на традиционное сафари. По пути мы увидим джейранов, ориксов, ящериц и других симпатичных животных. Мыс вами - внутри заповедника площадью 225 квадратных километров, это 5% от пустыни Дубая.

На примере заповедника мы вам покажем вам подход к исследованию остальной, большей части пустыни. Надеюсь, вам захочется это сделать после нашей поездки".

Машина переведена в режим вождения по песку, контроль тяги отключен. По мере движения к кемпингу Роб рассказывает окружающей среде. В пустыне, по его словам, живут два вида джейранов, ориксы и разная другая живность - от птиц до ящериц.

В самом сердце дюн лежит оазис, сюда мы и держим путь. Лагерь впечатляет: военные прицепы Penman полностью переобрудованы в мини-домики.

Роб показывает: "Здесь у нас кухонный шкаф, со всем необходимым - чайником, столовыми приборами, посудой. Мы приготовили кофе, заварку, сухое молоко, чашки. Все, что нужно, чтобы поесть. У нас также есть комбинированный холодильник. С правой стороны - холодильное отделение, а с левой - морозильная камера. А теперь я вам покажу секретное отделение, это душ. Так что вы можете без проблем помыться. Кабина - на левой стороне прицепа".

На следующийдень в лагерь приезжает Пит Берг. Он в компании Sherpa Sand отвечает за соколиную охоту и экскурсии по дюнам. Пит неразлучен со своим ручным охотником, соколом Салли.

"Я скомбинировал программу, мы и пешком походим, и посмотрим, как Салли летает, - рассказывает пит о планах а день. - Вы все сами попробуете. Еще мы внимательно рассмотрим песок. Как вы знаете, пустыня оживает ночью, мы посмотрим на следы животных, какие-то сможем узнать".

Съемочной группе повезло: на песке нашлись следы лисы, жуков, газели и даже змеи. Двухдневное путешествие подошло к концу. Невероятно, что такое погружение в природу возможно всего в получасе езды от космополитичного мегаполиса.