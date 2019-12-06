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Дубай ставит на оздоровительный туризм

Дубай ставит на оздоровительный туризм
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От пеших прогулок по живописным горам Хатта до занятий медитацией с видом на огни мегаполиса: Дубай - уникальное туристическое направление для путешественников, заботящихся о своем здоровье.

Хатта с ее нетронутой красотой и необычным ландшафтом - идеальное место для отдыха. Этот вековой природный анклав Дубая предлагает широчайшие возможности для путешественников, которые заботятся о своем здоровье. Курорт расположен у подножия горы Хаджар. Подниматься можно по 16 разным тропам общей протяженностью 32 километра. На выбор - 4 уровня сложности, от зеленого, легкого, до черного, предполагающего высокую выносливость.

Нашим гидом в горах стала эксперт по фитнесу из Дубая, звезда Уoutube Лилли Сабри. Как выяснилось, она не подозревала, что в двух шагах от Дубая есть такие красоты. Горы разрушают стереотип о Дубае как о центре исключительно пляжного отдыха и шоппинга.

Прогулки, каяк здесь же, у дамбы Хатта....Насколько важно для туристов, которые много и регулярно занимаются фитнесом, поддерживать спортивные нагрузки во время поездок?

Лилли убеждена: "Поддержание формы важно. Но в путешествии, отпуске хочется попробовать что-то другое. Если дома вы ходите в спортзал, то на отдыхе, возможно, лучше заняться спортом на открытом воздухе. В Лондоне вам таких прогулок не предпринять, я знаю, о чем говорю, так как сама из Лондона".

Туризм с опорой на оздоровление и спорт стал самым быстрорастущим сектором на рынке туруслуг. Однако в Дубае не собираются останавливаться на достигнутом

Один из важных адресов для те,кто ищет вдумчивого и гармоничного отдыха - уникальный центр медитации SMSF, единственный такого рода в регионе. На медитацию и другие духовные практики сюда ежедневно собираются до 500 человек. Инструктор Кристиан Уильямс рассказывает: "Думаю, мы просто забыли о важности такого подхода. После периода увлечения внешним, погоней за удовольствиями начинается перестройка сознания: люди понимают, что их чувства - основа всего и что эмоции меняют мир вокруг нас. Дубай - это и город для динамичной жизни, и место, куда приезжают в отпуск. Мы в нашем центре медитаций учитываем это. Мы растем и и это меня вдохновляет. Я пришел сюда работать инструктором, так как мне понравилось, что центр был бесплатным и всегда открыт для посетителей".

Здоровый дух предполагает здоровое тело... за ним гости и жители Дубая приходит в Dubai Fitness Challenge - центр, где вам предлагают принять участие 30 дневном марафоне с получасовыми занятиями каждый день.

Город ищет новые форматы для увлеченных фитнесом. Так, недавно три тысячи человек приняли участие в тренировке под руководством известного тренера Джо Викса. Который буквально упал на своих подопечных с неба, спустившись на парашюте. Тренер рассказывает: "Я раньше думал: Дубай - это место вкусной еды, хорошего отдыха. Но выяснилось, что здесь потрясающий рынок фитнес-услуг! Люди просто обожают спорт, здесь множество школ и клубов. Меня приглашали вести самые разные занятия - и кроссфит, и круговые тренировки. Здесь огромная субкультура фитнеса, очень много энтузиастов, Здорово, что вовлечен весь город".

Тренировки вдохновляют и людей в возрасте ("Просто невероятно, я смаковал каждое мгновение!, - отзыв одного из участников) до самых молодых. Анн - любительница фитнеса из Англии: "Мне кажется, здесь постоянно кто-то где-то занимаетесь фитнесом. Все им повально увлечены. Да, очень много бесплатных занятий. На родине в Англии вы платите буквально за все. А здесь часто проводят тренировки на открытом воздухе, любой может принять участие. Солнце светит, здорово!"

Дубай - на пике туристической популярности, с начала года здесь уже побывали 12 миллионов человек. Город берет на вооружение потребности своих гостей, делая ставку на обеспечение им комфорта и здорового образа жизни.

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