ОАЭ: к Марсу отправили "Надежду"

В случае успеха "Эмирейтс-Марс" даст человечеству целостное видение атмосферы Марса всего за год! Знание, которое может помочь лучше понять изменение климата и у нас на Земле.

За спиной молодой команды ученых Космического Центра Мохаммеда Бин Рашида в Дубае, контролировавших пуск зонда "Надежда" в рамках миссии "Эмирейтс-Марс" 20 июля - 6 лет напряженной работы.

Старт сопровождался аплодисментами и самыми яркими эмоциями. Ведущий инженер миссии Айеша Аль-Шарафи делится впечатлениями: "Это какие-то американские горки. Вас бросает от возбуждения, счастья, благодарности в пучину страха. Но главная эмоция, которая доминирует, это, конечно, надежда!"

"Мы пытаемся держать себя в руках, но счастье рвется через край, - признается Ахмад Белхул Аль-Фаласи, председатель космического агентства ОАЭ. - Мы шли к этому 6 лет. После первого этапа - запуска - мы ожидаем вторую часть операции, которая станет определяющей".

Успешный запуск вызвал облегчение, но не надолго: команда сконцентрировалась на следующих шагах - например, на отделении зонда от ракеты-носителя на скорости в 34 тысячи километров в час. Айеша Аль-Шарафи поясняет: "Итак, через пять минут после разделения мы будем развертывать солнечные батареи. Еще через пятнадцать-тридцать минут мы получим первый сигнал, а затем введем в эксплуатацию реактивные двигатели, чтобы стабилизировать зонд и захватить солнечные лучи".

Все прошло по плану, подтвердил позднее менеджер проекта "Эмирейтс-Марс" Омран Шараф. "Мы осуществили запуск, провели отделение космического аппарата от ракеты-носителя, оно состоялось примерно через час после запуска. И вскоре - примерно через 20 минут - нам удалось получить первый сигнал от зонда", - рассказал он.

Сильное руководство на местах плюс поддержка международных партнеров - вот формула миссии "Эмирейтс-Марс" . "Вместо того, чтобы строить все самим от А до Я, мы использовали и арендовали объекты, которые доступны в мире. К примеру, не стали разворачивать собственную сеть дальнего космоса, а воспользовались той, которая есть у НАСА, - комментирует Шараф. - Мы подключили их сеть к нашему центру управления полетом в Дубае. Мы также купили услуги японской компании MHI, которая запускает космические корабли. Так что наш проект очень глобален. Cекрет его успеха кроется в международном сотрудничестве".

Подготовка миссии была осложнена санитарным кризисом. "Мы всегда работаем на опережение, стараясь предвидеть вещи, с которыми можем столкнуться, просчитать риски. Конечно, ковид мы предвидеть не могли. Нам пришлось отправить аппарат в Японию на месяц раньше запланированного срока. Это стало серьезной проблемой, но команда смога ее преодолеть", - рассказывает Монсен Аль- Авади, старший системный инженер миссии.

Цель отправки зона к Марсу - собрать данные, которые затем станут достоянием всего мира. Министр по передовым технологиях ОАЭ Сара Аль- Амири комментирует: "Наука не принадлежит одной нации, и в этом ее красота. Наука приносит пользу всем нам. Самое интересное в этом проекте - именно наука, начиная со сбора данных до их проверки, обработки и передачи в распоряжение общественности и ученых всего мира, чтобы позволить им использовать ее в своих исследованиях.

Наша команда только и ждет начала работ! Мы искренне надеемся, что с помощью собранных данных к концу 21 года будет совершено научное открытие".

Зонд "Надежда" должен прибыть в место назначения через 7-8 месяцев после старта, то есть в первом квартале будущего года.