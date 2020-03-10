ОАЭ разберутся с климатом на Марсе

Последние годы были очень напряженными для космической программы Объединенных Арабских Эмиратов. В ее рамках разработали и запустили серию спутников, в прошлом году первый посланник ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури побывал на Международной космической станции.

_Кульминация усилий участников космической отрасли - зонд "Надежда", который летом отправится к планете Марс._

"Миссия Emirates Mars - Hope в течение года будет заниматься сбором данных на Марсе, - рассказывает Сара Аль-Амири, министр по передовым наукам. - Почему это так важно? Напомню, что изменения климата коснулись и этой планеты. Их изучение станет важным элементом в картине нашего общего понимания климатических процессов во Вселенной и у нас на Земле. На Марсе мы увидим, что именно происходит, когда климат меняется естественным образом. Однажды на Марс отправятся люди, к этому времени благодаря нашей миссии мы будем лучше понимать, с чем им придется там столкнуться".

Омран Шараф, один из ключевых руководителей проекта, уточняет: "Власти ОАЭ хотят видеть больше прогресса в строительстве экосистемы креативной, конкурентоспособной и инновационной экономики, экономики, опирающейся на научные знания. Одним из важнейших элементов этой концепции является космос, миссия Emirates Mars станет катализатором сдвига, перемен. С ней мы решаем и наши национальные задачи, в частности, думаем о перспективах развития водных, продовольственных и энергетических ресурсов. Одновременно полученные нами знания послужат человечеству в целом".

В рамках экспедиции в космос отправится целая научная лаборатория. Бортовое оборудование зонда "Надежда" включает цифровую камеру для получения цветных изображений высокого разрешения; инфракрасный спектрометр для исследования температурных режимов, льда, водяного пара и пыли в атмосфере; ультрафиолетовый спектрометр для изучения верхних слоёв атмосферы и следов кислорода и водорода, улетающих в космос.

Зонд будет доставлен на Марс японской ракетой-носителем, запуск осуществится в период с 14 июля по 3 августа: расположение планет и космических тел должно позволить аппарату беспрепятственно достичь Красной планеты в кратчайший, семимесячный срок.

По словам министра Сары Аль-Амири, "сейчас ученые завершают тестирование зонда с тем, чтобы гарантировать его качественную работу в любой ситуации, а уже в мае аппарат отправится на стартовую площадку в Японии".

Инженер Мошейн Алавади приглашает журналиста в стерильную комнату, чтобы ближе взглянуть на зонд. "Смотрите, у нас тут три антенны с низким коэффициентом усиления и одна - с высоким, - показывает он. - Антенны задействуются в условиях, когда аппарат удален от Земли и с ним нужно поддерживать связь. Четыре солнечные панели обеспечат корабль электроэнергией, а на случай, когда солнца недостаточно, к работе подключится аккумулятор. Снизу находятся два звездных треккера, они как бы показывают космическому аппарату, где именно он находится".

Выход зонда на орбиту станет ключевым этапом операции, уточняет инженер: "В какой-то момент зонд будет сближаться с поверхностью Марса фактически вслепую. Здесь нам важно отрегулировать скорость, идти не слишком быстро и не слишком медленно, неверный расчет скорости может привести к тому, что аппарат ударится о поверхность планеты. Как видите, это действительно важнейший момент операции, на его реализацию уйдет половина топливного запаса. Для сеанса связи с кораблем нужно от 12 минут до получаса, мы не будем передавать в это время команды, мы заранее запрограммируем аппарат так, что он сам будет сообщать нам о последовательности действий. Нам останется лишь надеяться, что все пойдет штатно".

"У нас получается то, о чем мы и мечтать не могли, нам порой не верится, что мы действительно это делаем! - добавляет Сара Аль-Амири. - Сейчас мы уже на финишной прямой. Запуск намечен на июль. Нас ждут волнения, связанные с выходом на орбиту Красной планеты, нас ждет самое захватывающее в этом проекте - новые открытия, новые знания и результаты!"

В июле мы узнаем, приблизятся ли молодые ученые из ОАЭ к своей заветной мечте - покорить Марс.