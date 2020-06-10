На волне перемен: как адаптация поможет сохранить запасы промысловых рыб для будущих поколений

Рыба начинает приспосабливаться к изменяющейся среде обитания. Какие последствия ждут коммерческое рыболовство?

Вот уже 40 лет Мелани Браун занимается промыслом нерки в Бристольском заливе на Аляске. В этом регионе наблюдается наибольший ход лосося в мире, только в прошлом году улов здесь составил около 60 млн единиц. Однако прошлым летом, когда на Аляске установилась рекордная жара, Мелани и другие рыбаки стали свидетелями массовой гибели нерки, идущей на нерест, вызванной тепловом стрессом. «Примерно через три года мы сможем оценить влияние тепловой волны на популяцию лосося», ― говорит Мелани.

«Из-за высокой температуры прошлым летом лосось скапливался за пределами речного района, где я рыбачу, в ожидании понижения температуры, ― добавляет она. ― Когда больше ждать было нельзя, рыба устремилась в реку, пытаясь попасть на волне прилива в более глубокое и холодное русло. В этом случае у рыбаков со ставными сетями, таких как я, меньше шансов поймать лосося в прибрежной зоне», ― объясняет она.

По всему миру рыбаки и ученые наблюдают аномальное поведение промысловых рыб, вызванное изменением их среды обитания. В качестве фактора, способствующего формированию новой реальности не только на суше, но и под водой, все чаще называют изменение климата. И хотя пока еще сложно определить степень его влияния, уже поднимается вопрос о необходимости адаптации.

Как повышение температуры и закисление воды влияют на популяцию рыб?

Ученые подтвердили, что популяции рыб в северо-восточной части Атлантики мигрируют в северные широты. Повышение температуры воды вынуждает рыбу, привыкшую к определенному температурному режиму, искать более холодные воды. Трудные времена наступили для рыбаков с южного побережья Великобритании, поскольку треска, которую они ловят, лучше всего нерестится при температуре воды от 0 до 6° C. «Мы определенно наблюдаем изменение видового состава рыбы в Северном море», ― заявляет Элизабет Берк, сотрудник по вопросам политики Национальной федерации рыболовецких организаций (НФРО).

Согласно исследованию в рамках европейского проекта Clime Fish, одновременно с сокращением ареала обитания трески происходит и миграция анчоусов, ставриды и морского языка в потеплевшие воды Северного и Балтийского морей и на западное побережье Шотландии. За последние 30 лет 19 промысловых видов рыб изменили ареалы своего обитания в европейских водах.

«Особенно сильно от воздействия тепловых волн пострадали южные регионы, из которых рыба мигрировала на север Атлантического и Тихого океанов, ― говорит д-р Ньюэнхаус, директор по Северной Европе Морского попечительского совета (МПС). ― Согласно прогнозам, к 2050 г. улов в этих регионах может сократиться на 40%».

Источник: Служба по контролю за изменением климата программы «Коперник» / морская лаборатория Плимута

«Необходимо понимать основные экологические переменные, которые регулируют базовую физиологию рыб, такие как температура, pH-фактор и соленость воды, а также количество имеющейся еды, чтобы понять, как популяции диких рыб реагируют на изменение климата, а также, как изменяется их жизненный цикл и рост, ― говорит д-р Ана Кьерос, старший научных сотрудник морской лаборатории Плимута.― В последующие три десятилетия все большее число холодноводных видов рыб будет мигрировать на север в более глубокие слои воды […] из регионов, где сосредоточен рыболовный промысел», ― добавляет д-р Ана Кьерос, которая совместно с экспертами Службы по контролю за изменением климата (C3S) программы «Коперник» работает над предоставлением климатических данных для управления рыбными запасами.

Угроза выживанию холодноводных видов рыб

«Крупные виды рыб, которые развиваются медленнее, мечут меньше икры и предпочитают определенную среду обитания, более чувствительны к изменению климата, ― заявляет д-р Мартин Линдерген, старший научный сотрудник Датского технического университета. ― Поэтому, как правило, многие виды крупных промысловых рыб более уязвимы по сравнению с мелкими, такими как сардины, анчоусы или шпроты, обладающими более высоким адаптивным потенциалом».

Рыбаки Великобритании уже не раз обращали внимание на уменьшение размеров некоторых видов рыб. «В холодной воде рыба созревает позднее, ― говорит д-р Элизабет Берк, сотрудник по вопросам политики Национальной федерации рыболовецких организаций (НФРО). ― Довольно часто возникает впечатление, что созревание наступает на полгода или год позднее, в зависимости от вида. Это создает дополнительные трудности для поддержания численности популяции», ― добавляет она. Аналогичная тенденция наблюдается и на Аляске. Юджин Андерсон, который всю свою жизнь ловит здесь рыбу, говорит, что «за последние 7 лет средний вес нерки упал с 3,5 кг до 2,3 кг. Это совпало с повышением температуры на поверхности воды в Аляскинском заливе».

Однако для некоторых видов рыб повышение температуры воды стало благоприятным фактором. Луфарь и другие экзотические виды рыб освоили новые ареалы обитания в северо-восточной части Средиземного моря и Атлантического океана. По словам Элизабет Берк, в улове британских рыбаков сегодня чаще можно встретить сибаса, чем морского языка. А д-р Кьерос уверена, что такие тепловодные виды рыб, как морской язык, рыба-кабан и солнечник, которые все чаще попадаются в улове, могут стать важной составляющей рыбного сегмента продовольственной индустрии Европы.

Как мониторинг рыбных ресурсов помогает рыболовецким хозяйствам

«Смысл информационной поддержки рыболовной отрасли заключается в том, чтобы понять, есть ли необходимость снизить интенсивность промысла в той или иной области с целью сохранения популяций рыб, уязвимых к изменению климата», ― говорит д-р Кьерос, а также «указать направления возможной миграции рыбы, что позволит поддержать рыболовство в этих районах».

Источник: Служба морского экологического мониторинга «Коперник»

Предоставление климатических данных руководителям рыболовной отрасли, органам управления и небольшим рыболовецким хозяйствам имеет большое значения для разработки адаптационных мер и предотвращения чрезмерного вылова рыбы. Эксперты Службы по контролю за изменением климата (C3S) программы «Коперник» совместно с морской лабораторией Плимута пытаются определить, какие данные требуются государственным органами и рыболовной отрасли. Они уже разработали ряд конкретных показателей для оценки влияния изменения климата на популяции рыб, которые дают представление о том, как в будущем может измениться скорость роста различных видов рыб, их жизненный цикл, распределение и продуктивность. Эта информация, а также данные о требованиях к среде обитания и о направлениях миграции поможет предположить, как изменится характер поведения рыбы в условиях меняющегося климата.

«Многие адаптационные мероприятие будут или могли бы быть схожими с настоящими мероприятиями по поддержанию устойчивости рыболовного промысла, такими как планирование охраняемых районов с учетом прогнозов изменения климата, ― говорит д-р Хосе Антонио Фернадес, старший научный сотрудник в области управления устойчивым рыболовством в AZTI. ― Для реализации этих мер требуется информация, чем больше, тем лучше». Д-р Фернандес изучает способы уменьшения использования топлива в рыболовной отрасли в рамках проекта H2020 SUSTUNABLE, который стартует в этом месяце. «Однако в проекте будут реализованы и новаторские идеи, например, использование рыболовецких судов в качестве платформ сбора океанографических данных».

www.sustanableproject.eu

Рыболовецкие хозяйства уже оказывают помощь ученым. Например, местные рыбаки предоставили исследователям из ISPRA информацию о миграции различных видов рыб в средиземноморском бассейне. Такое сотрудничество не только помогает получать новые знаний, но и способствует укреплению адаптационного потенциала самих рыболовецких хозяйств. Управление рыболовства Испании CEPESCA уже включает климатические данные в модели оценки численности популяций рыб с целью получения более точной картины их распределения. В Норвегии приложение Vake/Catch будет использовать спутниковые данные программы «Коперник» и статистические данные по уловам с целью оптимизации квот на вылов рыбы и установления зависимости численности популяций и характера миграции от температуры морской воды.

Адаптация к миграции рыбы носит самый разнообразный характер. После того, как изменился ареал обитания трески в Северном море, некоторым прибрежным рыболовецким судам Великобритании пришлось переориентироваться на ловлю моллюсков. «Рыболовецкие суда для лова вдали от берега смогли дальше следовать за рыбой. Небольшие рыболовецкие хозяйства, у которых нет столько возможностей, вынуждены совмещать рыболовный промысел с менее прибыльными видами деятельности, такими как туризм», ― говорит Элизабет Берк. По мнению специалистов Seafish.org, диверсификация деятельности является ключом к повышению устойчивости отрасли.

Ловить разрешено, но что и где?

Многие специалисты отрасли предупреждают, что в случае миграции квоты, ограничивающие вылов рыбы строго определенным районом, в котором, возможно, ее уже и нет, могут стать препятствием на пути к адаптации. Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре показали, что рыбный промысел, учитывающий изменения продуктивности и среду обитания рыб, может стать более прибыльным и устойчивым к изменению климата. Возможность выбирать поможет рыболовецким хозяйствам оптимизировать свою деятельность в случае сокращения популяции одного из видов рыб.

«Чтобы добиться устойчивого поддержания численности вида, квоты должны иметь научное обоснование и корректироваться в зависимости от миграции рыбы. Страны, включая европейские, с трудом смогли договориться о квотах на вылов макрели, сельди и северной путассу, поскольку эти виды рыб мигрируют все дальше на север», ― объясняет д-р Ньюэнхаус, директор по Северной Европе Морского попечительского совета (МПС). Д-р Мартин Линдерген, старший научный сотрудник Датского технического университета убежден, что решить проблему поможет справедливое и гибкое распределение квот между странами с учетом миграции рыб, вызванной изменением климата. Больший объем климатических данных в режиме реального времени также поможет адаптации. «Важно оперативно получать данные об изменениях, которые могут иметь серьезные и мгновенные последствия. Необходимо иметь прямой доступ к быстродействующим системам раннего предупреждения, например, о тепловых волнах, вредоносном цветении водорослей и быстром распространении гипоксии, т.е. снижении концентрации кислорода в воде».