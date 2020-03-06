Остров везения

"Пальма Джумейра" не случайно зовется восьмым чудом света. Это искусственный насыпной остров у берегов Дубая - настоящая рукотворная жемчужина Персидского залива, не имеющая аналогов в мире жилая зона и престижный курорт.

Площадь острова сопоставима с 600 футбольными полями, что позволяет легко фиксировать "Джумейру" при спутниковом мониторинге. Она входит в группу искусственных "пальмовых островов" Дубая, их задача - увеличение континентальной береговой линии и привлечение туристов.

Остров возведен без единой металлоконструкции. Он защищен круговым 11 километровым волнорезом с двумя грузовыми мостами, через которые бассейны и пляжи размещенных здесь отелей и вилл обновляются свежей морской водой во время прилива.

На искусственном архипелаге постоянно живут до 80 тысяч человек. Остров - еще и престижный туристический адрес. "Пальма Джумейра" славится разнообразием высококлассных отелей и инфраструктурой развлечений. От башен в десятки этажей до подводных номеров - выбор огромен. К услугам гостей, к примеру, аквапарк мирового уровня и сеть аквариумов, в которых в совокупности проживают 65 тысяч представителей морской фауны.

Для тех, кто не боится акул, возможна необычная подводная экскурсия. Но полностью оценить красоту искусственного острова, представляющего собой раскинувшуюся в море пальму, можно лишь с высоты. Выбирайте популярные здесь гиропланы - летательные аппараты на двоих, напоминающие вертолеты!

"Пальма Джумейра" - остров, а значит, его обязательно стоит осмотреть и с моря. Почти 80-километровая береговая линия изобилует очаровательными пляжами, бухтами, а также центрами отдыха и досуга. На востоке острова, к примеру, расположен комплекс Vista mare, там к услугам гостей - променады, рестораны, а также визитная карточка этого места- бассейн, выходящий прямо в море. А новое сооружение на острове - башня Рalm Tower - предлагает гостям открытый бассейн на 50 этаже, откуда весь остров - как на ладони.