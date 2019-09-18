Приложения как двигатель прогресса

Whatsaap, Facebook Messenger и сам Facebook входят в тройку самых скачиваемых приложений в мире, однако в действительности рынок предлагает гораздо больше вариантов. Власти Дубая, к примеру, разработали всеобъемлющий портал Dubai Now. Он позволяет получить до 50 онлайн услуг по линии 22 государственных ведомств.

Хесса Алболосси, директор, Smart Dubai: "Когда городские структуры переходят на цифровую платформу, важно создать единое приложение, через которое граждане могут взаимодействовать с муниципальными службами и институтами. Конечно, удобнее работать с одним приложением, а не с кучей небольших. Создание приложений обходится властям очень дорого. Свести всю нужную информацию на единую платформу, к которой могут подключиться горожане - это не только удобно, но и экономично".

Подсчитано, что в 2018 году международные пользователи скачивали приложения 194 миллиарда раз, потратив на это более 90 миллиардов евро. Сектор приложений - прибыльный и быстрорастущий бизнес.

Одна из интересных новинок- приложение Dubz. Оно рассчитано на путешественников, с ним вы можете зарегистрировать багаж, не выходя из номера гостиницы или дома. Итак, вы бронируете услугу, к вам приезжает член команды Dubz. На месте он проверит ваш багаж, взвесит чемодан, здесь же вам выдадут посадочный талон и объяснят правила безопасности. Ваш багаж отвезут прямо в аэропорт, вы найдете чемодан в пункте назначения.

Омар Фараж, генеральный директор Dubz, уточняет: "Приложения становятся инструментами экономики, причем на макроуровне. Мы оцениваем через них производительность рабочей силы, добиваемся большего с меньшими затратами - и так в разных сферах. Так что положительное влияние на экономику бесспорно. А еще приложения напрямую увязаны с инновациями. Осваивая их, мы начинаем лучше разбираться в современных технологических решениях. Вернемся к приложению Dubz. Эта услуга , к примеру, требует большой технологической поддержки".

Безопасность - ключевое слово для разработчиков приложения.

"Самые большие вложения при разработке приложения мы делали именно в безопасность, - поясняет директор Dubz. - Технологии - зона, где уровень безопасности постоянно повышается, это позволило нам гарантировать клиентам сохранность их багажа, а аэропортам - тщательно проверенную кладь. Наши инвестиции, наше сотрудничество с руководством аэропорта Дубая, полицией, таможней в совокупности позволили совершенствовать приложение, успокоить клиентов. Они сотрудничают с нами с легким сердцем, знают, что мы обо все позаботимся".

Услуги на дому набирают популярность Прямо в отеле в Дубае у вас заберут и зарегистрируют багаж, а благодаря новому приложению CAFU вашему автомобилю доставят бензин - где бы вы ни находились. Опасения, хватит ли вам топлива до следующей заправки, уходят в прошлое, поясняет Антонио Аль-Асмар, генеральный менеджер CAFU: "Экономика не будет расти и прогрессировать без новых цифровых решений. Приложения уже изменили многие аспекты нашей жизни; нефтегазовый сектор оставался довольно консервативным, и мы решили, что это - новое поле для внедрения услуг с опорой на инновации".

В мире насчитывает без малого 3 миллиарда пользователей смартфонов; ожидается, что расходы на приложения в этом году достигнут рекордного уровня. Неслучайно: приложения делают нашу жизнь комфортнее и помогают развивать бизнес прямо с телефона.