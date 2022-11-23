Официальный интернет-сайт Европарламента стал в среду временно недоступен для пользователей. За пару часов до этого депутаты подавляющим большинством проголосовали в Страсбурге за то, чтобы признать Россию "государством-спонсором терроризма и государством, применяющим террористические методы".

Спикер Роберта Метсола сообщила, что ответственность за эту изощрённую кибератаку взяла на себя прокремлёвская хакерская группировка.

По заявлению самих хакеров, они осуществили DDOS-атаку на Европарламент, не дестабилизируя работу организации изнутри.

"На работу сайта повлиял высокий уровень внешнего сетевого трафика, - уточнил в Твиттере главный пресс-секретарь Европарламента Жауме Дуч. - Это событие имеет отношение к DDOS-атаке, то есть в отказе от обслуживания. Наши специалисты работают над тем, чтобы решить эту проблему как можно скорее".