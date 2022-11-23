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Новости Европы

Сайт Европарламента подвергся атаке после признания России спонсором терроризма

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 Sandor Zsiros
Здание Европарламента в Страсбурге
Здание Европарламента в Страсбурге   -   Авторское право  AP Photo

Официальный интернет-сайт Европарламента стал в среду временно недоступен для пользователей. За пару часов до этого депутаты подавляющим большинством проголосовали в Страсбурге за то, чтобы признать Россию "государством-спонсором терроризма и государством, применяющим террористические методы". 

Спикер Роберта Метсола сообщила, что ответственность за эту изощрённую кибератаку взяла на себя прокремлёвская хакерская группировка.

По заявлению самих хакеров, они осуществили DDOS-атаку на Европарламент, не дестабилизируя работу организации изнутри. 

"На работу сайта повлиял высокий уровень внешнего сетевого трафика, - уточнил в Твиттере главный пресс-секретарь Европарламента Жауме Дуч. - Это событие имеет отношение к DDOS-атаке, то есть в отказе от обслуживания. Наши специалисты работают над тем, чтобы решить эту проблему как можно скорее".