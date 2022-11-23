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Новости Европы

Европарламент признал Россию спонсором терроризма

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 Sandor Zsiros
Мирные украинцы, страдающие от российской агрессии
Мирные украинцы, страдающие от российской агрессии   -   Авторское право  Leo Correa/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Нападения без разбора на мирных жителей Украины, ракетные обстрелы больниц и объектов критически важной инфраструктуры на всей территории этой страны, применение там наёмников. Такие действия российских вооружённых сил являются, по мнению Европарламента, террористическими актами. В среду подавляющее большинство депутатов проголосовали в Страсбурге за признание России "государством-спонсором терроризма и государством, применяющим террористические методы". 

Руководивший подготовкой резолюции бывший премьер-министр Литвы признает, что это в основном символический шаг, не имеющий силы закона:

«Мы теперь просим Еврокоммиссию и Совет ЕС разработать специальные правовые инструменты, - сказал  Андрюс Кубилюс. - Пока же в Евросоюзе нет такого регулирования, как, например, у американцев, у которых действует специальный закон в отношении государств-спонсоров терроризма с чёткими последствиями. С другой стороны, мы говорим, что Россию нужно изолировать всё глубже и глубже, пока она использует такого рода террористические средства».

Решение Европарламента может способствовать привлечению президента России и его правительства к ответственности за возможно совершаемые их армией в Украине военные преступления. 

Но некоторые депутаты не согласились с навешиванием на Москву зловещих ярлыков. Соратник премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, одного из немногих в Евросоюзе друзей Владимира Путина, считает, что основные усилия следует направить на прекращение войны в Украине:

«Европейский союз должен сделать своим приоритетом прекращения огня и установление мира иак можно скорее, - сказал Балаш Хигвеи. - Главное сейчас - покончить с военным конфликтом».

Признать Россию государством-спонсором терроризма ещё в апреле призвал президент Украины. Владимир Зеленский приветствовал в твиттере голосование Европарламента и написал, что оно поможет положить конец давней политике терроризма в Украине и по всему свету.

Евродепутаты также просят ускорить разработку нового пакета санкций против Кремля.