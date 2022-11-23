Европарламент признал Россию "государством-спонсором терроризма". Итоги голосования, прошедшего 23 ноября на сессии парламента в Страсбурге:

575 депутатов резолюцию поддержали

58 были против

24 воздержались.

Законодательно закреплённая позиция Европарламента - шаг в значительной степени символический, поскольку у ЕС нет правовой базы для каких-то дальнейших действий в отношении государства, признанного террористическим. В то же время, Евросоюз уже ввел беспрецедентные санкции против России в связи с войной в Украине и объём этих санкций теперь будет только расширяться.

Государством-спонсором терроризма страну ранее уже признали шестеро западных соседей России: Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Украина, против которой РФ ведёт войну с конца февраля. Этот статус также подтвердили ПАСЕ и НАТО. Похожая резолюция была представлена в Конгресс США 14 сентября, но до сих пор не одобрена конгрессменами. Вот чем грозит России такая резолюция в случае её принятия в США на федеральном уровне:

будет резко сокращён экспорт в Россию товаров оборонной и технологической отраслей,

значительно сократится иностранная помощь

на страну будут наложены дополнительные финансовые ограничения,

суверенный иммунитет России в глазах американских судов будет ликвидирован, что сделает российское правительство уязвимым для международных судебных исков и гражданских претензий со стороны семей, ставшими жертвами государственного терроризма.

Резолюция Европарламента, несмотря на свой рекомендательный характер, призывает государства, входящие в ЕС, к созданию правовой базы, которая позволит вводить серьёзные ограничительные меры против страны, признанной спонсором терроризма. Как отмечается на сайте Европарламента, ближайшими мерами в этой области может стать внесение в список террористических организаций ЧВК "Вагнер" и 141-о специального моторизованного полка, известного также как "кадыровский".