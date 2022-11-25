**Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "**На заседании Европарламента в Страсбурге на минувшей неделе было немало запоминающихся моментов. Вначале законодатели отпраздновали 70-летие своего учреждения - «единственного в мире многоязычного, многопартийного, транснационального парламента, избираемого прямым голосованием», как выразилась его председатель Роберта Метсола.

Она также назвала законодательный орган ЕС «маяком защиты демократии». Имея это на уме, депутаты приступили к делу на следующий день.

Председатель Европарламента Роберта Метсола:

«Переходим к резолюции о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма. Голосование открыто. (…) Голосование закрыто, одобрение было широким. Поздравляю».

Европарламент проголосовал дружно как Дума

Та резолюция была принята подавляющим большинством голосов, в российском стиле, если можно так сказать.

Украина уже давно настаивала на столь сильном заявлении. Её президент отреагировал соответственно.

Президент Украины Владимир Зеленский:

«Спасибо всем европарламентариям. Россия подтвердила всему свету, что всё это правда, выпустив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по простым людям».

Россию признали террористической страной, и всего несколько часов спустя внешний доступ к веб-сайту Европарламента был закрыт.

По-видимому, это была DDoS-атака или "распределённый отказ в обслуживании". Так хакеры наводняют сети большими объёмами данных, с которыми трудно справиться, что приводит к сбою системы.

Думаете, за этим стоит Россия? Ну, вы не одиноки.

Метсола заявила, что это - изощрённая кибератака, ответственность за которую взяла на себя прокремлевская группировка.

Тогда российское правительство предложило «признать Европарламент спонсором идиотизма».

Судя по всему, признание России в качестве государства-спонсора терроризма не осталось незамеченным.

В Страсбурге корреспондент Euronews Шандор Жирос побеседовал с евродепутатом, который разработал эту резолюцию, бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом.

Euronews: Думаете ли вы, что Евросовет и страны-члены поддержат эту меру?

Кубилюс: Я не вижу причин не делать этого, потому что, действительно, мы наблюдаем новую реальность. Если до сих пор к терроризму прибегали частные лица или какие-то организации, а не государства, то сейчас государство и государственные структуры делают то, что и называется терроризмом. Поэтому нам необходимо заполнить образовавшийся пробел новыми правовыми инструментами. Я абсолютно уверен, что ни Еврокомиссия, ни Совет не будут иметь возражений против этого.

Для переговоров нужна победа Украины

Euronews: Некоторые евродепутаты настроены скептически, считая, что признание России спонсором терроризма заблокирует будущие попытки найти дипломатическое решение с Москвой. Что вы думаете об этом?

Кубилюс: Переговоры можно начинать только после того, как Украина выиграет войну, и Россия решит вывести из неё все свои войска. Это условие, которое мы очень поддерживаем. Это то, что наша резолюция помогла бы понять российской политической элите или бизнес-элите: при той политике, которую сейчас проводит Путин, при том терроризме, который осуществляет Путин, и при Путине у власти - нет пути назад к обычным отношениям ни с Евросоюзом, ни с Западом.

Euronews: Считаете ли вы реалистичным сценарий разрыва дипломатических отношений с Россией?

Первый принцип - изоляция России

Кубилюс: Их уменьшение - это был бы действительно реалистичный сценарий. Верховный представитель ЕС Боррель предложил шесть новых руководящих принципов в отношениях между Европейским Союзом и Россией. Первый принцип - изоляция, именно это мы повторяем в нашей резолюции. Мы также повторяем слова председателя Евросовета Шарля Мишеля на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября, когда он сказал, что такие страны, как Россия, ведущая агрессивную войну против другой страны, такой как Украина, и являющеейся членами Совета Безопасности ООН, должны быть временно отстранены от членства в Совете Безопасности.

Euronews: Позвольте спросить вас, как бывшего премьер-министра Литвы, какими вы видите дальнейшие перспективы России? Потому что её военные уже несут большие потери с точки боевого духа и морали...

Кубилюс: Я думаю, что Россия проиграет войну, она потерпит поражение, и это откроет двери для перехода России к более нормальному типу страны, более европейскому типу страны с полным отказом от автократии, полным отказом от постимперских мечтаний о восстановлении империи. И это создаст возможность для русского народа вести нормальную жизнь, по возвращении, в самой России.

Экстремально трудная зима

Неделю назад мы рассказывали о торжествах в только что освобождённом украинском городе Херсоне, где c наступлением украинской армии закончились восемь месяцев жестокой российской оккупации.

А пока наступила отрезвляющая реальность: нехватка тепла, электричества и воды. Поэтому на этой неделе украинские власти начали эвакуацию мирных жителей, чтобы спасти их от экстремально тяжелой зимы. Этих украинцев посадили на поезда, которые доставили их в более безопасные районы центральной и западной частей страны подальше от военного фронта и холодов.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что миллионам людей угрожает опасный для жизни» сезон в Украине."