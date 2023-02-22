Война в Украине: "Чешское общество впервые пришло на помощь беженцам"

После начала российского вторжения в Украину более 460 тысяч человек нашли прибежище в Чешской Республике. На сегодняшний день в стране остаются около 300 тысяч беженцев, в основном это женщины с маленькими детьми. Многие говорят, что чехи приняли их радушно.

Большинство переселенцев по-прежнему живут в хостелах, коммуналках и студенческих общежитиях, не исключение и кампус Карлова университета в Праге. Беженцев расселили в комнаты по два-три человека, у них общая кухня и гостиная.

Людмила Погрецкая, учитель из Харькова, живёт здесь со своей 13-летней дочерью Юлей.

"В принципе, всё для жизни у нас есть", – говорит она. К Людмиле после окончания уроков в чешской школе приводят детей в возрасте от 3 до 12 лет.

"У нас есть учебники на украинском языке, мы можем помочь деткам, которые в этом нуждаются, потому что многие сейчас учатся в онлайн-школах Украины". Людмила Погрецкая Беженка

По словам Людмилы, важно, чтобы украинские дети не только сохранили родные язык и культуру, но и смогли лучше интегрироваться в новое общество.

"Немного отстраняешься от той жизни, которая в Украине, но текущие события напоминают о себе. И тогда ты понимаешь ещё больше, что ты счастлив. Мы рады, что мы сейчас здесь".

Волонтёры организации People in Need уделяют особое внимание психологическому состоянию беженцев.

Исследования показывают, что около 45% взрослых людей столкнулись с проявлениями умеренной или тяжёлой депрессии. Якуб Андерле Координатор People in Need

Наталия Слободяник и её сыновья Максим и Назар, как и многие украинцы, живут в принимающей чешской семьей. Дети с удовольствием учатся в чешской школе и уже неплохо освоили язык.

"Места не так много, но здесь уютно, тепло, всё очень удобно. Конечно, это временное решение, но мы здесь себя чувствуем хорошо, и это главное", – говорит Наталия.

Максим, 9 лет: "Я люблю играть в футбол с приятелями, играть в Lego или в карты".

Назар, 8 лет: "После ужина мы чистим зубы, принимаем душ и ложимся спать".

В начале войны Хана Гиллерова-Харпер, как и другие волонтёры, помогала украинским беженцам. Она позвала Наталию жить к себе, теперь они подруги: "Я очень благодарна украинцам, ведь наши сердца теперь широко открыты. Они заставили нас стать лучше, стать более чуткими и отзывчивыми. Впервые в истории чешское общество действительно пришло на помощь беженцам".