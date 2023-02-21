Тёплый приём для украинцев: немецкая бюрократия, дома-контейнеры и чувство защищённости

Как и многие украинские семьи, Альбина Окулова, её мать Людмила и дочь Ксения, были вынуждены спасаться от войны за границей. В первые дни российского вторжения 51-летняя жительница Киева выехала на своей машине в Германию, где уже находился её сын Даниил. Молодой человек уже третий год живёт в Потсдаме и изучает звукорежиссуру и саунд-дизайн в кино.

Альбина благодарна принимающей стороне за то, что её семья смогла воссоединиться и теперь находится в безопасности. "Когда я приехала сюда, на мне был спортивный костюм, а в кармане лежали 200 евро, – вспоминает украинская беженка. – Теперь я спокойна: моя дочь снова ходит в школу, я тоже учу язык, чтобы получить разрешение на работу".

Альбине не впервые приходится начинать всё с чистого листа. До 2015 года она работала врачом в Крыму. После российской аннексии полуострова она бежала в украинскую столицу.

Сейчас её 15-летняя дочь учится в так называемом "интеграционном классе" ("Willkommensklasse"). Ксения говорит, что скучает по своей школе и друзьям в Киеве: "Конечно, мне трудно, это новая среда, новая страна. Но я справлюсь!".

Альбина направляется в одно из госучреждений в Потсдаме, чтобы подать заявление на курсы немецкого. Она хочет освоить язык как можно скорее и вновь заняться врачебной практикой. Но это не так просто: бумажная волокита занимает слишком много времени. По словам украинского дерматолога, большинство её соотечественников столкнулись с бюрократическими проволочками.

Это держит в постоянном напряжении, от хождения по присутственным местам нет никакого покоя, нужно без конца оформлять какие-то документы, срок которых истекает или что-то ещё. Я не могу спокойно посвятить себя изучению немецкого и воспитанию дочери. Альбина Окулова Украинская беженка

С начала войны более миллиона украинских беженцев прибыли в Германию. И хотя государственная поддержка сейчас организована лучше, всё ещё существуют серьёзные проблемы. Главная из них – нехватка жилья, особенно в крупных городах, таких как Берлин.

В организации Vitsche, помогающей украинским переселенцам, утверждают, что трудности не ограничиваются поиском квартиры. "То же самое касается попыток найти работу, устроить детей в детский сад или записать в школу. Если мест нет, то матери, не могут посещать интеграционные или языковые курсы. В итоге без знания немецкого найти работу становится ещё труднее", – поясняет представитель Криста-Мария Лябе, представитель коллектива.

Чтобы помочь украинским беженцам с временным жильём, местные власти установили для них дома-контейнеры. Мать Альбины Людмилу разместили в одном из них. 71-летняя украинка не жалуется. Хотя она переживает и скучает по своим родным в Украине, с которыми поддерживает связь по телефону, она рада, что в Германии – в тихом Потсдаме – у неё есть крыша над головой и возможность видеться с дочкой и внуками.

Согласно официальной статистике, в прошлом году МВД Германии зарегистрировало 1 045 185 беженцев из Украины. Большинство из них – женщины и дети. По данным репрезентативного опроса, проведённого в декабре 2022 года, треть украинских переселенцев хотели бы остаться в Германии навсегда или хотя бы на несколько лет.