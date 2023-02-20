Не строя планов: жизнь украинских беженцев в Польше

За последний год Польша приняла более 9,5 миллионов украинских переселенцев – в основном женщин и детей. Почти 8 миллионов из них вернулись обратно. Две трети тех, кто остался, смогли найти работу. В течение этого года украинцы открыли в Польше порядка 20 000 предприятий, а также запустили украинские школы и другие проекты.

"Дети вынуждены где-то учиться: либо продолжать обучение онлайн в своих украинских школах, либо записаться в польскую или какую-то другую школу. В местных учебных заведениях просто не хватает мест", – говорит Наталья Ровицкая, учитель украинской школы в Варшаве.

Марк учится в украинской школе в Варшаве. Он рад, что все предметы на украинском языке. Это также хороший вариант для тех, у кого нет чётких планов на завтрашний день.

Вот что говорит Марко, ученик украинской школы: "Какие у меня варианты? Польский лицей или дальнейшая учёба в другой стране. Я активно учу английский. Если повезёт, то, возможно, мы поедем в Англию. Это тоже рассматривается, но пока мы в Польше и пробудем здесь ещё год, а возможно, вернёмся в Украину. Да, планы меняются каждый день".

Знаете, меня переполняет чувство признательности. Я приехала сюда, в Польшу, и меня приняли в семью люди, которых я не знала. Мы понимаем, что никто нам ничего не должен, мы должны зарабатывать сами, поэтому мы работаем. Мы понимаем, что наши дети - это наше будущее. Наталья Ровицкая Учитель украинской школы в Варшаве

Эксперты предупреждают, что, несмотря на успех гуманитарной операции, многим украинцам по-прежнему нужна помощь, чтобы прокормить свою семью.

Переселенцы более или менее адаптировались в Польше, но сейчас возникают проблемы с трудоустройством и поиском жилья. Пришло время разработать долгосрочную стратегию приёма перемещённых лиц. Марта Ярошевич Центр миграционных исследований, Варшавский университет

Из Варшавы передаёт корреспондент euronews Магдалена Ходовник: "Война в Украине привела к крупнейшему миграционному кризису в Европе со времён Второй мировой войны. Это серьёзный вызов для соседних стран. В одной только Польше до сих пор находятся около 1,5 миллиона украинцев. Большинство из них живут сегодняшним днём и не строят планов. Хотя многие из них останутся в стране, большинство хотели бы вернуться домой как можно скорее".