Корреспондент euronews Аннелиз Боржес передаёт с КПП на турецко-сирийской границы, где десятки семей сирийских беженцев, прожив несколько лет в Сирии и потеряв всё из-за землетрясения, стремятся попасть обратно на родину в поисках выживших родственников.

"Это один из пограничных пунктов, который сирийские власти согласились открыть, чтобы помощь могла попасть в Сирию и достичь районов, которые пострадали от землетрясения на прошлой неделе.

Как видите, не только грузовики пытаются проехать через КПП. Десятки сирийских семей ждут возможности вернуться на родину. Некоторые из них рассказывают, что уже несколько лет находятся в Турции, но их временное пристанище здесь также было разрушено в результате этой трагедии.

Многие говорят, что сейчас больше всего хотят вернуться в Сирию и попытаться связаться с близкими, которые, возможно, пострадали или погибли в этом катаклизме. Сирийцы хотят узнать, сохранилось ли хоть что-нибудь от их прежней жизни.

Землетрясение на прошлой неделе, разрушило то немногое, что сирийцам удалось построить заново в Турции, и ставит их перед невозможным выбором: остаться в зоне природного бедствия - или вернуться в зону военных действий.