«Скрытая война»: стали ли «кибервойска» важным фактором боевых действий?Комментарии
С начала войны России против Украины Киев официально зафиксировал более 2 тысяч кибератак со стороны Москвы. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По данным Группы анализа угроз «Гугла» (TAG), в течение 2022 года число кибератак против украинских пользователей выросло в 2,5 раза, а против пользователей в странах НАТО — в 3 раза.
Но фактически «скрытая» война началась задолго до того. Ещё до полномасштабного вторжения, в ночь с 13 на 14 января 2022 года, Украина подверглась массированной хакерской атаке, нацеленной на правительственные структуры. Такие нападения повторились 15 и 23 февраля.
Как ведётся кибервойна между Россией и Украиной?
Специалисты украинской Государственной службы спецсвязи и информационной защиты утверждают, что российская агрессия с самого начала включала цифровое измерение. Россия старается координировать массированные кибератаки с военными операциями на поле боя и информационно-пропагандистскими кампаниями.
В качестве примера приводится масштабная многомесячная российская кампания по уничтожению энергетической инфраструктуры Украины: ракетные удары сопровождались попытками взломать системы управления.
Это не безусловное правило, но проявляется очень часто. Таким образом, кибервойна является интегральной частью российской стратегии, а не дополнением или отдельным инструментом.
В то же время западные эксперты считают, что российские кибероперации — и непосредственно на поле боя, и в медийном пространстве — оказались куда менее эффективными, чем это предполагали и на Западе, и в Москве. После некоторых успехов в первые дни вторжения масштабы и эффективность российских киберопераций снижались весь последующий год.
Почему российские кибероперации не достигают большого успеха?
Среди причин не последняя — отсутствие реального опыта применения киберопераций в войнах такого масштаба, — у всех стран, не только России, которая, к тому же, несколько позже Запада задумалась о «милитаризации» киберпространства.
С февраля 2022 года Россию покинули десятки тысяч IT-специалистов. Некоторые выразили таким образом несогласие с действиями Кремля, другие хотели избежать призыва в армию, третьи — работавшие на западные компании — просто не могли больше получать в России зарплату в долларах и евро из-за санкций. Далеко не все эти специалисты были связаны с кибервойной, но в любом случае этот фактор мог оказать заметное влияние.
Украинские власти готовились отражать кибератаки. По словам Михаила Федорова, в 2021 году Киев платил деньги хакерским группам со всего мира, чтобы они «атаковали» украинский сайт госуслуг «Дія» и искали уязвимости. В итоге, по словам министра, «архитектура сайта выстроена идеально для военного времени».
Наравне с другой помощью, Украина получает мощную «кибер-поддержку»: свои услуги Киеву оказывают многие компании, имеющие большой опыт в этой области.
Судебное преследование
В начале января 2023 года украинские официальные лица заявили, что будут передавать доказательства российских хакерских атак в международный суд в Гааге, чтобы там признали их военными преступлениями. В Киеве заявляют, что поскольку большинство таких атак в конечном итоге направлены против мирного населения, то именно военными преступлениями они и являются.
Российские же власти, со своей стороны, не исключают возможности освободить хакеров от ответственности. 10-го февраля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн призвал освободить от уголовной ответственности тех хакеров, которые «действуют в интересах Российской Федерации». УК РФ предусматривает для киберперступников наказание до 7 лет тюрьмы.
Предварительные итоги
По словам западных экспертов, нападение России на Украину стало первым в истории примером широкого использования киберопераций в войне подобного масштаба.
Предварительных выводов пока не так много. Главный из них — кибероперации играют ограниченную роль, хакеры не стали столь же важным родом войск, как артиллерия или авиация, да и в медийном пространстве они не смогли сильно повлиять на общественное мнение.
Судя по всему, успехи «кибервойск» зависят от реального положения дел на поле боя, а не наоборот.