«Скрытая война»: стали ли «кибервойска» важным фактором боевых действий?

С начала войны России против Украины Киев официально зафиксировал более 2 тысяч кибератак со стороны Москвы. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По данным Группы анализа угроз «Гугла» (TAG), в течение 2022 года число кибератак против украинских пользователей выросло в 2,5 раза, а против пользователей в странах НАТО — в 3 раза.

Но фактически «скрытая» война началась задолго до того. Ещё до полномасштабного вторжения, в ночь с 13 на 14 января 2022 года, Украина подверглась массированной хакерской атаке, нацеленной на правительственные структуры. Такие нападения повторились 15 и 23 февраля.

Как ведётся кибервойна между Россией и Украиной?

Специалисты украинской Государственной службы спецсвязи и информационной защиты утверждают, что российская агрессия с самого начала включала цифровое измерение. Россия старается координировать массированные кибератаки с военными операциями на поле боя и информационно-пропагандистскими кампаниями.

В качестве примера приводится масштабная многомесячная российская кампания по уничтожению энергетической инфраструктуры Украины: ракетные удары сопровождались попытками взломать системы управления.

Это не безусловное правило, но проявляется очень часто. Таким образом, кибервойна является интегральной частью российской стратегии, а не дополнением или отдельным инструментом.

В то же время западные эксперты считают, что российские кибероперации — и непосредственно на поле боя, и в медийном пространстве — оказались куда менее эффективными, чем это предполагали и на Западе, и в Москве. После некоторых успехов в первые дни вторжения масштабы и эффективность российских киберопераций снижались весь последующий год.

Пока что мы видим, что, хотя кибер-активность со стороны русских, безусловно, была на высоте, она так и не воплотилась в военные достижения на поле боя. Но это не потому, что они не пытались. Гэвин Уайлд Старший научный сотрудник, Фонд Карнеги за международный мир

Доклад спецслужб США о «кибернетическом» аспекте российского вторжения, 28 февраля 2022 г. Jon Elswick/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Когда речь идёт о борьбе за общественное мнение — что «хорошо», что «плохо» и т.п. — то и в этом конкретном случае украинцы оказались гораздо более успешны. Да и целом в противодействии кибервойне и другим формам ведения войны. Тим Стивенс доцент, Королевский колледж Лондона

Почему российские кибероперации не достигают большого успеха?

Среди причин не последняя — отсутствие реального опыта применения киберопераций в войнах такого масштаба, — у всех стран, не только России, которая, к тому же, несколько позже Запада задумалась о «милитаризации» киберпространства.

Перевести [свои усилия] в реализацию какой-то видимой цель было очень трудно для русских, я думаю, потому что для них военные кибер-операции являются относительно новыми. Они начали думать о наступательных кибер-операциях в военном и боевом контексте только в последнее десятилетие. Поэтому возникает вопрос, соответствуют ли российские кибер-войска своему предназначению и участию в наступательной кибервойне. Гэвин Уайлд старший научный сотрудник, «Фонд Карнеги за международный мир»

С февраля 2022 года Россию покинули десятки тысяч IT-специалистов. Некоторые выразили таким образом несогласие с действиями Кремля, другие хотели избежать призыва в армию, третьи — работавшие на западные компании — просто не могли больше получать в России зарплату в долларах и евро из-за санкций. Далеко не все эти специалисты были связаны с кибервойной, но в любом случае этот фактор мог оказать заметное влияние.

Украинские власти готовились отражать кибератаки. По словам Михаила Федорова, в 2021 году Киев платил деньги хакерским группам со всего мира, чтобы они «атаковали» украинский сайт госуслуг «Дія» и искали уязвимости. В итоге, по словам министра, «архитектура сайта выстроена идеально для военного времени».

Наравне с другой помощью, Украина получает мощную «кибер-поддержку»: свои услуги Киеву оказывают многие компании, имеющие большой опыт в этой области.

Одна из вещей, которую [война] продемонстрировала, это то, что когда у вас есть коалиция, группа не только государственных и неправительственных субъектов, но и коммерческий сектор, которые действительно пытаются объединиться и обеспечить глубинную оборону — такая коалиция обладает огромной силой. Гэвин Уайлд старший научный сотрудник, «Фонд Карнеги за международный мир»

По данным Киева, российские ракетные удары по инфраструктуре почти всегда сопровождаются кибератаками Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Судебное преследование

В начале января 2023 года украинские официальные лица заявили, что будут передавать доказательства российских хакерских атак в международный суд в Гааге, чтобы там признали их военными преступлениями. В Киеве заявляют, что поскольку большинство таких атак в конечном итоге направлены против мирного населения, то именно военными преступлениями они и являются.

Российские же власти, со своей стороны, не исключают возможности освободить хакеров от ответственности. 10-го февраля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн призвал освободить от уголовной ответственности тех хакеров, которые «действуют в интересах Российской Федерации». УК РФ предусматривает для киберперступников наказание до 7 лет тюрьмы.

Кибероперации не изменили войну. Но изменили наше представление об определённых аспектах ведения войны. Несмотря на разговоры об этом в течение 30 лет, это первый раз, когда можно видеть в реальном времени, какой вклад кибербезопасность вносит в масштабную военную кампанию. Тим Стивенс доцент, Королевский колледж Лондона

Предварительные итоги

По словам западных экспертов, нападение России на Украину стало первым в истории примером широкого использования киберопераций в войне подобного масштаба.

Предварительных выводов пока не так много. Главный из них — кибероперации играют ограниченную роль, хакеры не стали столь же важным родом войск, как артиллерия или авиация, да и в медийном пространстве они не смогли сильно повлиять на общественное мнение.

Судя по всему, успехи «кибервойск» зависят от реального положения дел на поле боя, а не наоборот.