Как Польша стала новым ведущим игроком НАТО?

Два визита менее чем за год. Польша — единственный объявленный пункт назначения в этой четырехдневной поездке Джо Байдена, что показывает, как много поставлено на карту. Эта страна переместилась на передовую линию Атлантического альянса.

В июне Вашингтон объявил о создании постоянной базы НАТО на польской земле, нового театра военных действий недалеко от российской территории. На прошлой неделе президент Анджей Дуда отправился в Брюссель, чтобы сказать генеральному секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу, что Варшава возлагает большие надежды на новую военную роль, которую она возьмет на себя. Польша также намерена увеличить военные расходы в этом году до 4% ВВП, что вдвое больше, чем у других партнеров.

"НАТО объединился невероятно хорошо. Страны поддерживают Украину. Сейчас все полны решимости обеспечить, чтобы сдерживание работало, чтобы у нас были силы в восточной части Альянса, чтобы у России не было соблазна для нападения", - подчеркивает Курт Волкер из Центра анализа европейской политики.

Планы Пентагона в этой части Европы — известный источник беспокойства в Кремле. Если раньше Польша находилась на краю "железного занавеса", то в конце 20-го века все радикально изменилось, особенно с ее вступлением в НАТО в 1999 году.

Москва постоянно ссылается на так называемый Основополагающий акт, который Борис Ельцин и Хавьер Солана подписали в Париже в мае 1997 года. Тогдашний российский президент заявил, что это соглашение поставило старых врагов "на одну сторону", остановив возможную военную экспансию. Но все изменилось.

"Это соглашение, которое Россия очень четко нарушила, напав на Украину, изменив ее границы. Поэтому оно больше не имеет силы [оно больше недействительно] внутри Альянса". Соединенные Штаты фактически размещают постоянную базу на польской земле. [Польша] становится тем, чем была Западная Германия во время холодной войны", - говорит Михал Барановский, управляющий директор Германского фонда Маршалла - Восток.

Новый защитный занавес от Балтийского до Черного моря

Президент США больше не имеет прежней поддержки на родине в военных вопросах. В мае прошлого года 60% населения одобряли отправку оружия Киеву, теперь эта цифра снизилась до 48%, говорят последние опросы. В целом, 38% американцев не согласны с отправкой средств, только 37% выступают за это.

"Мы действительно должны рассматривать эту поездку как поездку и в Украину, и в Польшу", - считает Барановский. После продвижения российских войск в Украине союзники усилили батальоны, уже размещенные в Польше, Эстонии, Литве и Латвии, и создали новые контингенты в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Таким образом, возник новый защитный занавес от Балтийского до Черного моря. Все эти страны, а также Чехия, составляют "Бухарестскую девятку" - членов НАТО, особенно уязвимых из-за географической близости к России, с лидерами этих стран Байден как раз и должен встретиться в ходе этого визита.

"Этот визит призван отметить единство, которое Альянс продемонстрировал за последний год, успех помощи в защите Украины, а также составить программу действий на ближайшие месяцы и важность продолжения этого единства по обе стороны Атлантики и внутри Европы", - объясняет Чарльз Купчан, бывший советник Обамы и Клинтона и член Совета по международным отношениям.

Почему Польша далека от своего потенциала

Кроме того, существуют двусторонние отношения между Вашингтоном и одной из крупнейших стран Европы. Варшава хочет отдать право на строительство своей первой атомной электростанции американской компании.

Польша также является одним из самых больших испытаний для Брюсселя. Европейская комиссия осуждает постоянные нарушения верховенства права. Свобода прессы, права ЛГБТ, права женщин — это касается нескольких сфер.

По мнению Барановского, Байден, хоть и не в приоритете, также "подчеркнет важность ценностей. И хотя военный вес Польши растет, на демократическом имидже Польши есть эта царапина. И именно из-за этого она не раскрывает свой потенциал в рамках Альянса, но, возможно, что еще важнее, и в самой Европе".

Несмотря на огромную поддержку, которую Варшава оказывает Украине — она уже приняла 1,5 миллиона беженцев, организовала коридоры помощи и провела военную подготовку, в том числе на знаменитых танках Leopard 2 — на прошлой неделе Брюссель подать иск против Польши в Суд Европейского Союза.