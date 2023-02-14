Украинские танкисты обучаются управлять танками Leopard 2 в Польше

В то время как Украина готовится к предполагаемому новому наступлению со стороны России, военнослужащие ВСУ принимают участие в тренировках на танках Leopard 2 в Польше. Это часть военной помощи Украине со стороны Европейского Союза.

За обучением на военной базе в Свентошуве наблюдал президент Польши Анджей Дуда.

Варшава как один из самых активных сторонников соседней Украины подтолкнула европейские страны к предоставлению танков.

Польша обязалась предоставить более 300 своих советских танков Т-72 и модернизированных танков PT, и 14 танков Leopard 2, столько же сколько и Германия вдобавок к не менее 178 танков Leopard 1. Передать танки также обещали Дания и Нидерланды.

В Киеве ожидают, что Россия в рамках предполагаемого скорого наступления попытается защитить территорию, которую она аннексировала в конце сентября. Изображения до и после показывают разрушения в Донецкой области, где российские войска в настоящее время ведут бои на линии фронта.

Вид на Петровку (Донецкая область) 24 августа 2022/ 10 февраля 2023 AP Photo

В Минобороны России подтвердили ранее анонсированное основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным "взятие" населенного пункта Красная гора в 7 км от Бахмута. В заявлении ведомства говорится об участии в операции "добровольческих штурмовых отрядов" - редкое признание российской армии, что в операции участвовали бойцы "Вагнера".

В Херсоне, который когда-то находился под контролем России, очень нужна помощь врачей-волонтеров. Город продолжает подвергаться постоянным обстрелам. Жители вынуждены покидать убежища, чтобы обратиться за помощью к медикам для лечения хронических заболеваний, запущенных во время оккупации.