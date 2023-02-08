США будут оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется - Байден

Президент США Джо Байден пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Об американский лидер заявил в своем ежегодном послании Конгрессу "О положении в стране". Российское вторжение в Украину Байден назвал историческим испытанием для Америки и для мира. Глава государства обратился к присутствовавшей в зале послу Украины в США Оксане Маркаровой.

Джо Байден, президент США: "Мы выступили против агрессии Путина. Сегодня к нам снова присоединилась посол Украины в США. Она представляет не только свою страну, но и олицетворяет мужество своего народа. Посол, мы едины в нашей поддержке вашей страны. Встаньте, пожалуйста, чтобы мы все могли посмотреть на вас".

"Мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется".

Обратился Байден и к Пекину. Президент предупредил, что, если Китай будет угрожать суверенитету Соединенных Штатов, США примут меры для защиты страны.

Джо Байден, президент США: "Я готов к сотрудничеству с Китаем там, где это может продвигать американские интересы и приносить пользу миру. Но не заблуждайтесь: как мы ясно дали понять на прошлой неделе, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать, чтобы защитить нашу страну. Мы так и сделали".

Говоря о внутренних проблемах, Байден отметил устойчивость американской экономики. Так, по его словам, безработица в январе сократилась до полувекового минимума, и есть признаки того, что самая высокая за четыре десятилетия инфляция сбавляет темп.