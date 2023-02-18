Брюссель предлагает увеличить объёмы военного производства для помощи Украине

ЕС призывает удвоить усилия по поддержке Украины в противостоянии российской агрессии. С таким заявлением глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила на Мюнхенской конференции по безопасности. Она предложила, в частности, значительно расширить военное производство, чтобы решить проблемы со снабжением украинской армии.

Я думаю, сейчас действительно настало время ускорить выпуск и увеличить производство стандартизированной продукции, в которой Украина отчаянно нуждается. Речь идёт, например, о стандартных боеприпасах. Недопустимо, что надо было ждать месяцы и годы, прежде чем мы сможем восполнить запасы и передать их Украине. Урсула фон дер Ляйен председатель Еврокомиссии

Одним из вопросов, затронутых на конференции, стали обвинения в адрес России в совершении преступлений против человечности. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона есть необходимые доказательства. Она призвала добиваться наказания виновных.