Ускорение поставок танков "Леопард" украинской армии — одна из тем обсуждения участников 59-ой Мюнхенской конференции по безопасности. По прибытии на это трёхдневное мероприятие министр обороны Германии Борис Писториус провел краткую пресс-конференцию, чтобы ответить на вопросы журналистов.

Журналист: —Как вы думаете, почему так сложно уговорить партнёров отправить больше оружия в Украину ?

Писториус: — Может, вам стоит спросить партнёров, а не меня?

Журналист: — Вы попытаетесь добиться их согласия?

Писториус: — Попробуем, конечно. Мы делаем это каждый день.

Журналист: — Говоря о "Леопардах", у вас есть примерные сроки, когда они будут отправлены в Украину?

Писториус: — Немецкие "Леопарды" будут в Украине не позднее последней недели марта.

Около 30 глав государств и правительств, около 100 министров обороны со всего мира принимают участие в этой конференции, на которой, кроме войны в Украине, будут обсуждаться, в частности, и отношения между Вашингтоном и Пекином.

Россия - главный отсутствующий на этом важном совещании мировых держав, которое было создано во времена холодной войны именно для того, чтобы сблизить два блока.