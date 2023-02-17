Война в Украине придает особенную актуальность Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) в этом году. Военный конфликт ведет к переоценке основополагающих принципов международной системы, которая в настоящее время сталкивается с противоречивыми "видениями" мира глазами демократий и автократий.

Вот шесть тезисов, на которые следует обратить внимание в ходе конференции:

1. Украина

В 2022 году через несколько дней после Мюнхенской конференции по безопасности Россия вторглась в Украину. Противостояние и сопротивление двух сторон станет предметом жарких споров с наступлением весны.

Кристоф Хойсген, новый глава МКБ, выступает за поставку истребителей Украине, явно расходясь в этом вопросе с канцлером Германии Олафом Шольцем. Остается неясным, какую позицию займут США, которые в январе уже поставили Украине 31 танк "Абрамс".

2. Китай

Одной из главных задач будет определение того, какими должны быть отношения Евросоюза с Китаем, как в целом всего блока, так и с его отдельными странами. Этот диалог сегодня затруднён из-за связи между экономической экспансией Китая и национальной безопасностью стран ЕС, будь то вопросы инновации, торговли, энергетики или готовности к новой пандемии.

Китайско-российское сотрудничество будет оставаться в центре внимания и через год после их "сердечного альянса": Китай продолжит помогать России всеми необходимыми поставками. Ожидается, что Ван И, бывший министр иностранных дел и новый член Политбюро, примет участие в конференции. Тогда как Россия впервые за много лет не получила официального приглашения (в 2022 году Россия на МКБ никого не присылала).

Но позволит ли себе Китай занять жёсткую позицию в конфликте? Военный аналитик Мирко Кампочиари комментирует для euronews:

"Есть мнение, что Китай хочет сыграть в игру под названием "эскалация - деэскалация". Они создают кризисную ситуацию, а затем предлагают компенсацию или политическое решение. Китай пока не раскрывает все карты в связи с войной в Украине. Отчасти потому, что Китай проводит очень осторожную политику, ориентированную на "мягкую силу". Если они проявят себя и примут участие в конфликте, станут крупным игроком и попытаются посредничать в украинском кризисе, это может принести серьёзную выгоду в плане репутации, но может и обернуться крупной неудачей. Это может подорвать представление Китая о себе (как о мировой державе). Поэтому я не думаю, что Китай будет играть какую-либо роль в этом конфликте, не говоря уже о том, что слабая Россия может быть даже удобна Китаю в долгосрочной перспективе, потому что Пекин может таким образом покупать дешевую нефть и газ, поскольку России отказаться от других рынков".

3. НАТО

Сможет ли НАТО сохранить свой единый фронт в долгосрочной перспективе? Способность альянса адаптироваться к этому разделению, быть гибким и отвечать потребностям нынешней среды безопасности определит, насколько успешным альянс будет в будущем.

Дебаты также будут посвящены вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, что в конечном итоге зависит от одобрения Турции. Любое решение по этому вопросу, вероятно, будет отложено до окончания президентских выборов в Турции в конце этого года.

Будет обсуждаться заявка Украины на вступление в НАТО, но немедленного решения не ожидается. На саммите НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, члены альянса, вероятно, сосредоточатся на оперативной интеграции Украины, что может вылиться в формальную процедуру.

Вероятно, будет сделан акцент на оперативном усилении европейской составляющей НАТО. Сторонников европейской стратегической автономии в контексте войны в Украине игнорируют, поскольку приоритетом сейчас остаётся сплочение всех стран НАТО в альянсе против России.

4. Расходы на оборону

В этой новой геополитической обстановке Германия и Франция пообещали выделить миллиарды евро на поддержку и модернизацию своих вооруженных сил, что поднимает важные экономические вопросы о том, как эти средства будут собираться? сколько достанется отечественным компаниям? смогут ли иностранные компании получить финансирование? И так далее. Всё это важные вопросы в ситуации, когда бизнес как никогда занимает заметное место на конференции.

Новое законодательство ЕС, которое требует от военных корпораций, заинтересованных в европейском рынке, доказать свою приверженность ценностям Европы, основано на идее "европеизации" обороны. Еще один важный фактор - согласие с принципами ESG, экологического, социального и корпоративного управления, такими как соблюдение прав человека и экологичность армии. Первая стратегия национальной безопасности Германии, которую с нетерпением ожидают, возможно, будет обнародована на конференции. Как ожидается, она будет содержать некоторые ответы, по крайней мере, для Германии.

5. Энергетика и окружающая среда

Поскольку обязательства правительств по использованию "зеленых" источников энергии продолжают находиться под угрозой из-за проблемы энергетической безопасности, энергетика станет одним из важнейших вопросов на конференции.

Европейцы продолжат разговор о том, как ослабить жесткие коллективные ограничения на государственные субсидии в отрасли электроэнергетики и как реагировать на американский "Закон о снижении инфляции". Также получит новую актуальность вопрос о немедленном повышении устойчивости к последствиям климатических катастроф. Речь, в частности, о миграции, особенно в тех регионах мира, где уже отмечены серьёзные последствия глобального потепления, например, в Африке и в Юго-Восточной Азии.

6. Кибербезопасность и технологии

В сфере сотрудничества между ЕС и США, вероятно, будет сделан акцент на его расширении путем совместного установления стандартов в области технологий и кибербезопасности, а также на постоянной приверженности демократической и надежной информационной среде.

Закон о цифровых услугах и цифровых рынках, направленный на создание более безопасной онлайн-среды, защиту прав пользователей, выявление и устранение экономических препонов и создание равных условий для бизнеса, будет в центре дискуссии наряду с другими европейскими нормативными актами в сфере технологий.