Молдавия-НАТО: может ли Кишинёв отказаться от нейтрального статуса?

Молдавия на этой неделе закрыла воздушное пространство на два часа. Основанием, по данным местных СМИ, стали "соображения безопасности" на фоне вторжения России в соседнюю с Молдавией Украину и озвученных президентом Майей Санду обвинений Кремля в намерении дестабилизировать ситуацию и захватить власть в республике.

11 статья конституции Молдавии гласит: "Республика провозглашает свой постоянный нейтралитет, [...] не допускает размещения на своей территории вооружённых сил других государств".

После того, как в 2022 году военные действия на юге Украины велись Россией недалеко от молдавской границы и по мере того, как российские ракеты нарушают воздушное пространство республики, следует ли ждать изменения её внешнеполитической позиции, а именно: отказа от закреплённого в конституции нейтралитета? Пойдёт ли со временем Молдавия по пути Украины, пересматривающей свой нейтральный внеблоковый статус в пользу евро-атлантической интеграции и формирования стратегического партнёрства с Евросоюзом и США?

Молдавия и НАТО: что было?

Отношения с НАТО начались в 1992 году, когда Молдавия присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. В 1997 году этот форум заменил Совет евроатлантического партнерства, который объединяет союзников и страны-партнеры в евроатлантическом регионе.

Двустороннее сотрудничество началось, когда в 1994 году Молдавия присоединилась к программе "Партнерство ради мира" (ПРМ). В 2006 году республика согласовала свой первый двухлетний Индивидуальный план действий партнерства. На саммите альянса в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран-союзников предложили усилить поддержку, консультации и помощь Молдавии в рамках новой Инициативы по укреплению потенциала в области обороны и смежных областей безопасности. Индивидуальный пакет мер был согласован в июне 2015 года.

По просьбе молдавского правительства в декабре 2017 года было создано гражданское Бюро связи НАТО в Кишиневе для продвижения практического сотрудничества и содействия поддержке реформ в стране. По мнению Мари Дюмулен, в прошлом карьерного дипломата, а сегодня директора программы "Расширенная Европа" в Европейском совете по международным отношениям, специалиста по России и Восточной Европе, "из-за закреплённого в конституции нейтрального статуса, страна не может быть членом какого-либо военного альянса. Поэтому, даже если Молдавия поддерживала и продолжает поддерживать отношения с НАТО, она не является членом ни этого альянса, ни сформированной вокруг России Организации Договора о коллективной безопасности. На сегодняшний день у неё нет желания вступать ни в один из этих альянсов. Да и само население в подавляющем большинстве не выступает ни за членство в НАТО, ни за членство в ОДКБ".

При этом "дискуссия о сближении с НАТО и - шире - об активизации сотрудничества в области безопасности с западными странами действительно началась в контексте вторжения в Украину, поскольку это непосредственно влияет на безопасность Молдавии. И в Кишинёве осознают пределы собственных оборонных возможностей, поэтому происходит укрепление сотрудничества, особенно с Евросоюзом, и возобновление обсуждения возможного углубления сотрудничества с НАТО", отмечает французский политолог.

Возможный "украинский сценарий"

Какова вероятность, что Молдавия, вслед за Украиной, пересмотрит отношение к нейтралитету?

Украина всегда находилась в несколько ином положении. Несмотря на наличие статьи о нейтралитете в конституции, всегда существовало сильное течение тех, кто хотел в конечном итоге вступить в НАТО. То есть этот вопрос гораздо больше обсуждался в Украине еще до аннексии Крыма, аннексия и вовсе переломила общественное мнение в пользу членства в альянсе. Данный вопрос не обсуждался и не обсуждается настолько в Молдове, это действительно не главная тема в дебатах о государственной политике Мари Дюмулен Европейский совет по международным отношениям

Подтолкнуть Кишинёв в этом направлении может, прежде всего, неблагоприятное развитие конфликта в соседней Украине. В случае его эскалации, считает Мари Дюмулен, "нельзя исключать желания Кишинёва подтвердить свою позицию нейтралитета, чтобы остаться как можно дальше от этой войны. На данном этапе попытки России продвинуться к Николаеву, Одессе и, в конечном итоге, к границам Молдавии не увенчались успехом. Пока информации о новом наступлении нет. В этом отношении молдавские власти сохраняют спокойствие. С другой стороны, в Кишинёве отмечается обеспокоенность по поводу других рычагов дестабилизации, которые есть у России".

Ряд аналитиков не исключают, что "замороженный конфликт" в Приднестровье может в будущем стать спусковым крючком для отказа Молдавии от нейтралитета. Сегодня этот конфликт находится под относительным контролем. С августа 1992 года, когда противостояние между Кишинёвом и непризнанной Приднестровской молдавской республикой перешло в мирную фазу, не было сделано ни одного выстрела. "Но в Приднестровье присутствует российский миротворческий контингент, - отмечает Мари Дюмулен. - Граждане Молдавии хотят, чтобы российские войска покинули территорию страны, как Россия обязалась сделать это в конце 1990-х годов. Но своё обязательство она не выполнила до сих пор". Многие проводят параллель между созданием в 2014 году ДНР и ЛНР и сегодняшним полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Ключевые области сотрудничества в настоящее время

На саммите НАТО 2022 года в Мадриде союзники согласовали пакет адаптированных мер поддержки, чтобы помочь Молдавии реализовать её собственные долгосрочные планы модернизации в области безопасности и обороны. Сегодня Молдавия сотрудничает с НАТО по целому ряду направлений. Так, альянс оказывает индивидуальную поддержку усилиям Кишинёва по реформированию и модернизации армии в рамках Инициативы по наращиванию оборонного потенциала и потенциала в области безопасности (DCB). В рамках Программы совершенствования оборонного образования (DEEP) НАТО предоставляет консультации по вопросам создания, развития и реформирования учебных заведений.

Программа Building Integrity (BI) НАТО предоставляет Молдавии консультации стратегического уровня по оптимизации управления и снижению риска коррупции в секторе обороны и безопасности. Кишинёв участвует в тренингах и обучении гражданского и военного персонала для проведения операций и миссий под руководством Организации Объединенных Наций (ООН), Европейского союза (ЕС) и НАТО.

Подтолкнёт ли Россия Молдавию в объятия НАТО?

Недавние заявления президента Майи Санду о предполагаемых планах Москвы свергнуть проевропейское правительство в Кишиневе добавились к предыдущим обвинениям в намеренном провоцировании Россией энергетического кризиса в Молдавии.

"Возможности России дестабилизировать Молдавию не новы, - отмечает Мари Дюмулен, - они связаны не только с ситуацией в Украине, но и с очень сильным влиянием России в республике, особенно в политической сфере. Есть и экономическая зависимость, прежде всего энергетическая. Молдавия приложила много усилий, чтобы выйти из этой зависимости, но пока остается уязвимой".

Одним из рычгов дестабилизации может стать намеренная кампания по дезинформации, в которой неоднократно обвиняли Москву. Её рупором ряд аналитиков называют оппозиционную партию "Шор", возглавляемую бизнесменом еврейского происхождения Иланом Шором. По мнению Мари Дюмулен, этой политической силой "вполне можетманипулировать Россия, чтобы спровоцировать демонстрации и антиправительственные движения в Молдавии. Экономическая ситуация чрезвычайно сложна из-за роста цен на энергоносители, из-за последствий войны, в частности, наплыва большого числа беженцев. Таким образом, создается благоприятная почва для протестных движений".

Перспективы отношений Молдавии и НАТО

С 2007 по 2018 год проект Трастового фонда НАТО помог Молдавии безопасно утилизировать 1 269 тонн запрещенных пестицидов и опасных химикатов. Практическое сотрудничество в рамках программы "Наука на службе мира и безопасности" (НСБ) сосредоточено на мероприятиях, касающихся борьбы с терроризмом, киберзащиты и защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных агентов.

Молдавия развивает национальный потенциал по управлению гражданскими чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями, участвуя в мероприятиях, организованных Евроатлантическим координационным центром по реагированию. Кроме того, через Целевой фонд реагирования на пандемию союзники оказывают Молдавии поддержку в виде пакета медицинского оборудования и предметов снабжения в связи с COVID-19.

Подчеркнём ещё раз: Молдавия не выражала официально желание вступить в НАТО. Среди её населения также нет консенсуса по данному вопросу, и я думаю, что это в значительной степени объясняет осторожность молдавских властей. Они не хотят начинать дискуссию, которая может привести к поляризации общественного мнения в ситуации, которая и так является чрезвычайно сложной Мари Дюмулен Европейский совет по международным отношениям

Тем не менее сложившаяся ситуация может повлиять на сближение Молдавии с Евросоюзом, который всячески поддерживает её, особенно в том, что касается независимости Кишинёва по отношению к Москве. Многое, считает французский политолог, зависит от того, как будет развиваться молдавское общественное мнение по отношению к России, поскольку в республике всё ещё есть значительная часть населения, симпатизирующая РФ. С другой стороны, решающей может стать и эволюция общественного мнения по отношению к Евросоюзу и НАТО.