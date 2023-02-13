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Украина

Война в Украине: готова ли Россия к наступлению в Донецкой области?

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 Oleksandra Vakulina
Как утверждают представители ВСУ, на снимке запечатлена российская колонна бронетехники, разбитая под Угледаром, февраль 2023 года.
Как утверждают представители ВСУ, на снимке запечатлена российская колонна бронетехники, разбитая под Угледаром, февраль 2023 года.   -  Авторское право  Ukrainian Armed Forces via AP

Аналитическую справку представила обозреватель Euronews Саша Вакулина:

"Украинские военные чиновники и российские националисты, поддерживающие войну, сомневаются в возможностях России начать широкомасштабное наступление в Донецкой области при нынешнем состоянии российских вооруженных сил – об этом говорится в последнем отчёте американского Института изучения войны (ISW).

Ранее эксперты аналитического центра сообщили, что российские силы вернули себе инициативу на линии Сватово-Кременная, но операции ещё не ведутся на полную мощь.

Сообщения о тактических провалах и о том, что в районе Угледара россияне уже исчерпали свой штурмовой потенциал, вероятно, ещё больше подорвали веру представителей ультранационалистических кругов в способность армии РФ перейти к решительному наступлению.

На фоне сообщений о больших потерях личного состава российское военное командование перебрасывает свои самые элитные подразделения в район Бахмута в составе небольших формирований, используя тактику проникновения в города. Об этом свидетельствуют немногочисленные кадры применения российской тактики в этом районе, сообщают в ISW.

Российские наступательные операции в других районах Донецкой области и вдоль линии Сватово-Кременная пока привели к незначительным успехам, имеющим ограниченное оперативное значение.

Несмотря на то, что основные сражения идут в центральных районах Донбасса, Россия по-прежнему озабочена обороной крайних участков протяжённой линии фронта, отмечает Минобороны Великобритании.

Об этом свидетельствует продолжающееся возведение оборонительных укреплений в Запорожской и Луганской областях и развертывание личного состава.

Любое продвижение ВСУ в Запорожье будет серьёзно угрожать российскому "сухопутному коридору", соединяющему Ростовскую область и Крым. Успех Украины на Луганщине ещё больше помешает осуществить заявленную Москвой цель по т.н. "освобождению" Донбасса.

Определить, какая из перечисленных угроз представляется наиболее серьёзной – это, пожалуй, главная задача, стоящая перед российским военным командованием".

Дополнительные источники • перевод: Alexander Kazakevich