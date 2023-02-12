Основатель ЧВК "Вагнер" заявил о взятии посёлка Красная Гора вблизи Бахмута

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о взятии населенного пункта Красная гора в Донецкой области Украины, который находится в семи километрах к северу от Бахмута.

Эксперты Института изучения войны в сообщении за 11 февраля отмечали, что российские войска свободно перемещаются вблизи этого населенного пункта, и это, вероятно, указывает на то, что ВСУ его уже покинули.

Пригожин подчеркнул, что населенный пункт был взят именно наемниками частной военной компании. По его словам, в радиусе 50 километров больше никаких подразделений нет.

"Есть только бойцы ЧВК Вагнер, которые и возьмут Бахмут", — цитирует Пригожина его пресс-служба.

В Генштабе ВСУ и российском минобороны это заявление не комментировали. В утренней сводке украинского ведомства говорилось лишь, что на Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. В их числе упоминалась и Красная Гора.

Бои в районе Бахмута продолжаются с июля прошлого года.