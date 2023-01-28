Президентские выборы в Чехии: Пётр Павел празднует победу

Пётр Павел победил на президентских выборах в Чехии.Отставной генерал НАТО набрал 58,32% голосов. Миллиардера и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша поддержали 41,67% избирателей.

Подсчёт голосов на 15 тысячах участков завершён, явка перевалила за 70%.

"На этих выборах победу одержали истина, достоинство и уважение", – заявил Пётр Павел своим сторонникам. Андрей Бабиш признал своё поражение.

Владимир Зеленский написал в Твиттере, что "ценит поддержку" избранного президента "в борьбе против российской агрессии".

61-летний политик принесет присягу 9 марта в Пражском граде. Он сменит на посту Милоша Земана, которого критиковали за близость с Москвой.

Из Праги передаёт корреспондент Euronews Адам Мадьяр: "С избранием Павла Чешскую Республику вновь возглавит прозападный президент. Бывший военный поддерживает переход с кроны на евро, поставки оружия Украине. В ходе предвыборной кампании он говорил, что не возражает против легализации однополых браков".