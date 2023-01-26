Чехия готовится ко второму туру президентских выборов. Голосование будет проходить два дня — 27 и 28 января. За кресло, которое сейчас занимает Милош Земан, поборются два кандидата, набравших примерно по 35% голосов в первом туре.

С небольшим перевесом соперника пока опережает генерал в отставке Петр Павел. Ему 61 год, ранее он возглавлял чешский генштаб и был председателем военного комитета НАТО. Петр Павел — проевропейский политик, который выступает за продолжение членства в Евросоюзе и поддержку Украины. В 1980-х годах он состоял в коммунистической партии, владеет русским языком, но не поддерживает идею о сотрудничестве с Россией.

Его соперника, миллиардера и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, называют "чешским Орбаном". Он евроскептик, выступает против приезда мигрантов и европейского плана по борьбе с изменением климата. Андрея Бабиша поддерживает и действующий президент Чехии Милош Земан, до февраля 2022-го известный своей пророссийской и прокитайской риторикой. За несколько дней до первого тура чешский суд оправдал бизнесмена по делу о махинациях с европейскими субсидиями, что, по мнению политологов, добавило ему очков на выборах. Как и его дискурс о дипломатическом решении конфликта в Украине.

"Бабиш использовал тему войны, войны в Украине и стал представлять себя миротворцем. А Петр Павел — генерал в отставке, это создало ему образ милитариста, ястреба, человека, который угрожает вовлечь нас в войну", — говорит политолог из Карлова университета Йосеф Млейнек.

При этом должность президента в Чехии — скорее церемониальная. Он может влиять на имидж страны за рубежом и выступать с заявлениями, но внешнюю и внутреннюю политику всё-таки определяет правительство.