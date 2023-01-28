Второй тур президентских выборов в Чехии

Второй тур президентских выборов в ЧехииКомментарии
Граждане Чехии голосуют во втором туре президентских выборов. Избирательные участки открылись в пятницу, итоги будут объявлены в субботу вечером.
Во второй тур вышли генерал в отставке, бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и экс-премьер Чехии, популист и миллиардер Андрей Бабиш.
По данным соцопросов, фаворитом гонки является Петр Павел — проевропейский политик, выступающий за продолжение членства в Евросоюзе и поддержку Украины.
Евроскептика Андрея Бабиша поддерживает действующий президент Чехии Милош Земан. При этом оба кандидата — выходцы из коммунистической партии.
Избирательная кампания сопровождалась скандалами и распространением дезинформации.
Должность президента в Чехии — церемониальная, внешнюю и внутреннюю политику станы определяет правительство.