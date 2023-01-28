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Чехия

Второй тур президентских выборов в Чехии

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 Ирина Шелудкова
Итоги будут известны в субботу вечером
Итоги будут известны в субботу вечером   -   Авторское право  Petr David Josek/AP

Граждане Чехии голосуют во втором туре президентских выборов. Избирательные участки открылись в пятницу, итоги будут объявлены  в субботу вечером. 

Во второй тур вышли генерал в отставке, бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и экс-премьер Чехии, популист и миллиардер Андрей Бабиш. 

По данным соцопросов, фаворитом гонки является Петр Павел — проевропейский политик, выступающий за продолжение членства в Евросоюзе и поддержку Украины.

Евроскептика Андрея Бабиша поддерживает действующий президент Чехии Милош Земан. При этом оба кандидата — выходцы из коммунистической партии. 

Избирательная кампания сопровождалась скандалами и распространением дезинформации. 

Должность президента в Чехии — церемониальная,  внешнюю и внутреннюю политику станы определяет правительство.