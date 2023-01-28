Президентские выборы в Чехии: заключительный день голосования

Президентские выборы в Чехии: заключительный день голосованияКомментарии
В Чехии завершается голосование во втором туре президентских выборов. Фаворитом гонки считается отставной натовский генерал Пётр Павел, который выступает с проевропейской либеральной повесткой.
Его соперник – бывший премьер-министр популист Андрей Бабиш. По версии Forbes, он занимает пятую строчку в списке богатейших людей в стране. Оба финалиста проголосовали ещё в пятницу – в день открытия избирательных участков.
Аналитики ожидают высокую явку: кампания между двумя турами сопровождалась скандалами, дезинформацией, хакерскими атаками и угрозами в адрес кандидатов.
Согласно чешской конституции, президенту отведена в основном церемониальная роль, внешнюю и внутрненную политику определяет премьер-министр. Тем не менее именно глава государства назначает правительство, главу Центробанка, членов конституционного суда, а также командует вооруженными силами.
Итоги голосования станут известны вечером в субботу.