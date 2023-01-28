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Перу

Перу: протесты не стихают

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 Кнарик Хачатрян
Полиция в Перу разгоняет акции протеста
Полиция в Перу разгоняет акции протеста   -   Авторское право  Jose Sotomayor/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Президент Перу Дина Болуарте призвала Конгресс перенести запланированную дату досрочных выборов с апреля 2024 года на декабрь 2023, поскольку протесты против её руководства, в результате которых погибли десятки человек, продолжаются.

Страна оказалась втянута в политический кризис, когда бывший президент Педро Кастильо был арестован после попытки распустить парламент и ввести новый указ. Требуя отставки Болуарте и новых выборов, сторонники Кастильо установили блокпосты на дорогах, что привело к нехватке продовольствия, топлива и других предметов первой необходимости в южноамериканской стране.

Правительство заявило, что вскоре направит полицию и солдат для расчистки блокпостов.