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Перу

Противостояние в Перу: число жертв растёт

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 Alexander Kazakevich
Участники протестов требуют отставки президента Дины Болуарте, освобождения из тюрьмы свергнутого президента Педро Кастильо и немедленных выборов.
Участники протестов требуют отставки президента Дины Болуарте, освобождения из тюрьмы свергнутого президента Педро Кастильо и немедленных выборов.   -   Авторское право  AP Photo/Guadalupe Pardo

Число погибших в ходе беспорядков в Перу возросло до 60.

В пятницу протесты с требованиями провести досрочные выборы и освободить экс-президента Педро Кастильо вспыхнули с новой силой и привели к столкновениям недовольных с полицией.

Власти сообщили о "серьёзном ущербе" для инфраструктуры в историческом центре Лимы и попытках захвата полицейского участка на юге страны.

Второй день подряд акции собирают тысячи участников. В Перу установлены около сотни блокпостов.

Согласно обозревателям, текущее противостояние отражает разрыв между столичными элитами и жителями сельских районов – основным электоратом снятого с должности Кастильо.