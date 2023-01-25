Президент Перу Дина Болуарте готова уйти в отставку

Президент Перу Дина Болуарте готова уйти в отставкуКомментарии
Тысячи людей вышли на улицы Лимы после того, как президент Перу призвала к "перемирию" участников демонстраций, сотрясающих страну почти два месяца.
По словам Дины Болуарте, наркоторговцы и контрабандисты организовали "военизированные силы", цель которых "посеять хаос" в стране для своих политических целей.
Дина Болуарте также заявила, что после назначения даты досрочных выборов она намерена уйти в отставку.
Протесты начались в Перу в начале декабря после ареста бывшего президента страны Педро Кастильо.
Участники акций требуют отставки сменившей его на посту Дины Болуарте, роспуска парламента, проведения всеобщих выборов в этом году и созыва конституционной ассамблеи.
За это время жертвами столкновений с силами правопорядка стали более 50 человек.