Поставки "Леопардов" Украине: решение не принято

Поставки "Леопардов" Украине: решение не принятоКомментарии
Правительству Германии ещё нужно время, чтобы обдумать поставки ударных танков "Leopard-2" ВСУ. Об этом заявил новый глава оборонного ведомства Борис Писториус, принимая в Берлине генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Тем не менее, по словам немецкого министра, третьи страны, вызвавшиеся поделиться с Украиной основными танками бундесвера, могут приступать к обучению украинцев.
Глава НАТО призвал партнёров предоставить Киеву бóльшие объёмы современных тяжёлых вооружений для того, чтобы отразить попытки российских наступлений, а также отвоевать территории. "Единственный путь к достижению прочного мира – дать понять Путину, что он не победит на поле боя", – заявил он. При этом Столтенберг выразил уверенность, что окончательное решение по "Леопардам" не заставит себя ждать.
"Немецкое оружие каждый день спасает жизни на Украине", – добавил глава альянса, напомнив о предыдущих поставках вооружений из ФРГ, а также о специфике немецкой военной доктрины.
Так, до начала российского вторжения в Украину, ФРГ не поставляла военную технику в зоны боевых действий. Отправка 5 тысяч касок украинским военнослужащим за несколько недель до российского вторжения уже называли в Берлине "прорывом" и "значимым жестом". В первые месяцы войны немцы предоставили Киеву гаубицы и ракетные установки. Осенью 2022 года ВСУ получили в распоряжение сложную систему ПВО "IRIS-T", а в начале нового года было объявлено о поставках боевых машин пехоты "Marder". На каждом из этих этапов в Германии, в том числе внутри правящей коалиции, шли оживлённые дебаты.
На прошлой неделе министр экономики Роберт Хабек и глава МИД Анналена Бербок (оба представляют партию "зелёных") заявили, что Германия не будет против, если третьи страны передадут "Леопарды" украинцам. При этом канцлер Олаф Шольц занимает более осторожную позицию.
В понедельник стало известно об официальном запросе Варшавы на поставки танков. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, если Берлин не даст "зелёный" свет, Польша соберёт "малую коалицию" стран-доноров и в любом случае направит танки ВСУ.
В концерне "Райнметаль" заявили, что готовы передать Украине 139 "Леопардов" разных типов типов ("2" и более старых "1"), как только получат разрешение правительства. Отмечается, что не все танки готовы к эксплуатации, на ремонт могут уйти месяцы.
Поскольку именно Германия производит тяжёлые танки "Leopard-2", партнёрам бундесвера необходимо получить согласие Берлина на реэкспорт вооружений. Всего в странах Европы насчитывается около 2 тысяч "Леопардов". Больше всего их размещено в Польше, Турции, Греции, Испании и Финляндии.
Разногласия по поводу поставок "Леопардов" среди политиков отражает общественные настроения.
У немецких граждан нет единого мнения по этому вопросу: согласно опросам телеканала ARD/Deutschlandtrend, сделанным 17-18 января, 46% немцев высказались за поставку танков на Украину, 43% – против.
В Кремле не оставили без внимания переговоры Йенса Столтенберга и Бориса Писториуса. По словам Дмитрия Пескова, возможные поставки немецких танков "не сулят ничего хорошего для будущего отношений" России и Германии (цитата по ТАСС).