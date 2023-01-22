Президент Польши: "Мы передадим Украине наши танки Leopard"

Польша продолжит играть ведущую роль в военной поддержке Украины, включая отправку столь необходимых ей танков. Об этом в интервью Euronews на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил польский президент Анджей Дуда.

Там он принял участие в нескольких дискуссиях по вопросам безопасности в Европе и мире и присутствовал на открытии выставки о военных преступлениях России в Украине в Украинском доме.

Анджей Дуда, президент Польши: "Сейчас мы передадим Украине наши танки Leopard из наших частей, одновременно, конечно, модернизируя свою армию и заботясь о нашей собственной безопасности, потому что мы понимаем, что это наша обязанность как польских властей".

В Давосе Польша снова призвала западных партнеров усилить военную поддержку Украины.

Анджей Дуда: "Мы много говорили о польской инициативе отправки танков Leopard в Украину, чтобы в рамках союзнической помощи от разных стран, мы могли бы собрать эти танки Leopard и создать, по меньшей мере, бронетанковую бригаду для Украины. Поэтому заявление Великобритании относительно танков Challenger 2 также имеет важное значение".