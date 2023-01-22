"Мы продолжим оказывать поддержку Украине"

Помощь Украине оказалась в центре внимания и на франко-немецкой встрече, посвящённой 60-летию Елисейского договора.

Канцлер Германии вновь не стал комментировать запрет на поставки "Леопардов" для ВСУ, но заверил в своей поддержке Киева.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

"Мы продолжим поддерживать Украину, до тех пор и настолько всесторонне, насколько это будет необходимо. Вместе, как европейцы, ради защиты нашего европейского мирного проекта".

В свою очередь, французского лидера ранее подвергли критике за его неоднократные призывы не унижать Россию и Путина и оставить хотя бы теоретическое "окно" для переговоров с российским руководством.

Промедление в вопросе с поставками "Леопардов" вызывает особое недовольство прежде всего в Прибалтике.

Гитанас Науседа, президент Литвы:

"Я думаю, что это неправильно. Прежде всего, это аморально в том смысле, что каждый день стоит очень дорого, в первую очередь самой Украине, это стоит нам самого дорогого — человеческих жизней".

На этом фоне Польша, на вооружении которой стоят "Леопарды", заявляет, что готова и без разрешения Берлина начать как минимум обучать украинских танкистов воевать на немецкой технике.