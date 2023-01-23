Врачи против ядерного оружия

Призыв к миру и требование уничтожить все ядерное оружие. Таков Главный посыл акции Врачей мира за предотвращение ядерной войны (IPPNW) перед зданием мэрии Гамбурга в воскресенье.

Эта организация, получившая Нобелевскую премию мира, была создана в 80-х годах прошлого века американскими и советскими врачами против гонки ядерных вооружений.

В 2007 году ими была начата кампания, направленная на уничтожение этого вида оружия массового поражения.

Участники акции обеспокоены тем, что война в Украине увеличивает риск ядерной войны.

Особенно это касается крупнейших ядерных держав, России и США, которые также косвенно вовлечены в войну, они должны заявить, что не будут использовать ядерное оружие в этой войне. Нет первому применению ядерного оружия Ангелика Клауссен Врачи мира за предотвращение ядерной войны

Кристина Йовановски, Euronews:

— Этот протест приурочен к двухлетней годовщине подписания договора ООН о запрещении применения ядерного оружия. Считается, что Россия вполне может задействовать тактическое или, как его называют, малое ядерное оружие. Но эксперты на конференции, предшествовавшей этой демонстрации, заявили, что не существует такого понятия, как малое ядерное оружие.

Но не только оружие беспокоит участников акции протеста. Они также говорили об угрозах, которые несет с собой атомная энергия, и о потенциальном ущербе от возможных аварий на электростанциях по всему миру.

Международные эксперты настаивают на создании защитной зоны вокруг крупнейшей в Украине Запорожской АЭС.

Линда Гюнтер, организация "За пределами ядерного оружия":

— Установить вокруг них своего рода зоны, чтобы они не подвергались опасности попадания ракет, бомб или обстрела, чтобы минимизировать риск, но, опять же, это не устранит угрозу полностью, потому что катастрофа все еще может произойти из-за потери энергии, человеческой ошибки.

Во вторник еще одна группа экспертов расскажет о рисках, связанных с ядерным оружием.

Примечательно, что в 2021 году договор ООН о запрещении ядерного оружия ратифицировали 50 стран (сейчас их 68).

При этом соглашение не было подписано ни одной страной так называемого "Ядерного клуба", в который входят США, Россия, Великобритания, Китай, Франция, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль.