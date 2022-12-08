Финны - за ядерную энергетику

С приближением зимы и увеличением спроса на энергию Финляндия надеется уменьшить свою зависимость от России. Ядерная энергетика, когда-то вызывавшая недоверие общественности, теперь выглядит привлекательным решением.

Финляндия готовится к возобновлению работы крупнейшего в Европе ядерного реактора "Олкилуото-3". Проект, расположенный на острове у юго-западного побережья страны, был начат в 2005 году.

Несколько неудач отложили открытие до сентября этого года, но реактор снова был закрыт из-за технических проблем.

В настоящее время от 60 до 70 процентов финской общественности поддерживает атомную энергетику, что намного выше среднего показателя по ЕС. Так было не всегда: опросы 1980-х годов показывали, что только 40 процентов финнов выступали за этот источник энергии.

Партия зеленых Финляндии также не против ядерной энергии, и эту позицию не разделяют их коллеги в других европейских странах.

Этому изменению отношения есть несколько объяснений. В Финляндии высоко доверие к государственному регулированию, и многие рассматривают атомную энергетику как важный инструмент в борьбе с климатическим кризисом. Более того, стать более самодостаточной в производстве энергии Финляндии позволяет уран.

"В этом году мое мнение об атомных электростанциях в Европе изменилось, - рассказала нам гражданка Финляндии Анна Виитанен. - Мы больше не можем зависеть от энергии из России, а это дает нам независимость".

После вторжения в Украину Россия использует поставки газа в качестве инструмента давления, что привело к резкому росту цен на энергию по всей Европе. Страны ЕС надеются отучить себя от российской энергии, но для этого они должны найти альтернативные источники.

Тем не менее, меньшинство финнов по-прежнему не убеждены в необходимости использования атомной энергии. Некоторые указывают на возможность аварий или проблему хранения радиоактивных отходов.

Яри Натунен, финский биохимик, считает, что прежде всего нужно изменить образ жизни, а не прибегать к ядерной энергии:

"Мы не можем спасти планету, потребляя больше. Время такой экономики прошло. Нам просто нужно сократить потребление товаров и энергии".