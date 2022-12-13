Учёные США добились прироста энергии в ходе термоядерной реакции

"Историческое достижение, которое повлечет за собой новые открытия" - так отреагировали в Министерстве энергетики США на новость о том, что в ходе реакции термоядерного синтеза впервые получен прирост энергии.

5 декабря ученым Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии на экспериментальном реакторе NIF удалось получить 3,15 мегаджоуля энергии, затратив на разогрев плазмы 2,05 мегаджоуля, говогорится в обнародованном во вторник коммюнике министерства.

Существует два принципа работы термоядерных реакторов. Общепринятый основан на медленном термоядерном синтезе, в рамках которого физики планируют удерживать горячую плазму с помощью магнитных полей и электрических токов. На его основе строится международный экспериментальный термоядерный реактор ITER во Франции.

Но есть и альтернативный подход: быстрый термоядерный синтез. В этом случае термоядерная реакция протекает за миллионные доли секунды при сжатии термоядерного топлива - смеси из трития и дейтерия. Для сжатия используют мощные лазеры. Именно эту технологию разрабатывают на американском экспериментальном реакторе NIF.