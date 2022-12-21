Планы РФ: "ядерная триада" и газ

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что поддержка и совершенствование боеготовности ядерной триады станет гарантом сохранения суверенитета страны и баланса сил в мире.

Комментируя вопрос снабжения российкой армии для войны в Украине, Путин отметил, что у правительства нет никаких ограничений по финансированию. Президент анонсировал поставки новых вооружений на фоне совместных с Китаем военно-морских учений.

"В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире, гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон". Владимир Путин президент РФ

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в оккупированных российскими силами Мариуполе и Бердянске будут развернуты базы ВМФ РФ. Шойгу заявил о необходимости поэтапно увеличить возраст призыва в армию до 21 года, а предельный возраст призыва поднять до 30 лет. Он также предложил довести численность ВС РФ до 1,5 миллиона военнослужащих.

В этот же день Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска поставок газа, экспортируемого в Китай.

"На карте страны появляется новый иркутский центр газодобычи, - сказал Путин. - Мы запускаем уникальное Ковыктинское газоконденсатное месторождение, крупнейшее в Восточной Сибири. Его извлекаемые запасы - 1.8 триллиона кубометров газа."

Для доставки построен участок Ковыкта - Чаянда газопровода "Сила Сибири" протяженностью более восьмисот километров.

По словам Путина, запуск этих объектов будет способствовать также развитию газоснабжения восточных регионов страны.