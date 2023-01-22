60 лет Елисейского договора: "Если бы всё было так просто"

Торжества в Парижской Сорбонне: лидеры Франции и Германии отмечают 60-летие Елисейского договора, который превратил исторических врагов в лучших друзей и пример для всей Европы.

Сегодня, правда, отношения весьма прохладны, некоторые эксперты говорят даже о том, что от договора фактически ничего не осталось — но лидеры двух стран не собираются отказываться от дипломатического наследия.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Если бы всё было просто, не было бы причин ни чествовать этот союз, ни изобретать его заново. Этот союз великолепен, когда нужно изменить с вою судьбу, пересмотреть приоритеты на обоих берегах Рейна и проложить великий путь".

Накануне Эммануэль Макрон и Олаф Шольц выпустили совместную статью, в которой заявили, что несмотря на частные разногласия, они по-прежнему с единых позиций рассматривают фундаментальные вопросы будущего Европы.