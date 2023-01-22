К 60-летию Елисейского договора: враги, ставшие друзьями

Эти кадры в своё время облетели весь мир: 1984 год, Верден; Франсуа Миттеран и Гельмут Коль, взявшись за руки, присутствуют на церемонии памяти жертв Первой мировой войны.

Клэр Демесмэ из Франко-германского бюро по делам молодёжи:

"Президент Франции и канцлер Германии встретились в Вердене, в чрезвычайно символическом месте. Говорят, этот жест не был запланирован, и что взволнованный Миттеран спонтанно сжал руку Коля".

Эти особые отношения между двумя странами начались 60 лет назад, когда генерал де Голль и канцлер Аденауэр подписали Елисейский договор.

С этого момента Франция и Германия, вчерашние враги, решают сотрудничать.

Клэр Демесмэ из Франко-германского бюро по делам молодёжи:

"Среди основных франко-германских достижений - создание европейской валютной системы, прародительницы нашей единой валюты, евро, в период Валери Жискар д'Эстэна и Гельмута Шмидта".

Плохо ли, хорошо ли, но франко-германские политические тандемы оставили след в истории Евросоюза. Одним из самых известных было сотрудничество канцлера Ангелы Меркель и президента Николя Саркози, известное как "Меркози".

Клэр Демесмэ из Франко-германского бюро по делам молодёжи:

"Меркель и Саркози были очень разными личностями, и поначалу это отнюдь не облегчало ситуацию: Саркози был импульсивен, действовал быстро, а Меркель не любила торопиться с принятием решений и ненавидела опрометчивость. Но политиков сблизила работа, связанная с проблемой долгового кризиса".

Теперь, когда война вернулась на континент, единство между Францией и Германией важно как никогда. Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, вероятно, будут сотрудничать до как минимум до 2025 года, даты следующих федеральных выборов в Германии.