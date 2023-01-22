Нидерланды отмечают национальный День тюльпанов

Национальный день тюльпанов празднуют в Амстердаме. Он означает официальное начало сезона тюльпанов, который продлится с конца января до конца апреля.

По случаю праздника на Музеумплейн - площади Музеев - раскинулся красочный сад из 200 тысяч цветов всех сортов и оттенков. Производители воссоздали также деталь картины Иоганна Вермеера "Госпожа и служанка".

С 2013 года национальный День тюльпанов отмечают в Нидерландах ежегодно в третью субботу января. В этот день живые цветы раздают всем желающим. Обычно праздник проходит на площади Дам, но на этот раз он переместился на Музейную площадь.

"Тюльпаноманией" Голландия заболела в XVII веке. Этот цветок стал фактически символом страны.