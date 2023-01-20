"То, чего требует история": Фабрис Потье о поставках оружия Украине

Помощь Запада играет важную роль в сдерживании российской агрессии в Украине, но ее недостаточно, чтобы Киеву удалось вернуть все свои территории.

Мы задали вопрос о нежелании Германии дать согласие на поставку танков Leopard украинским военным бывшему главе отдела планирования политики НАТО, директору научно-исследовательского центра Rasmussen Global Фабрису Потье.

"Непредоставление достаточного количества оружия, особенно тяжелой бронетехники, лучший способ продлить эту войну, или даже расширить ее за пределы Украины", - говорит эксперт.

По его мнению, это совершенно ясно руководству большинства европейских государств, особенно в Северной и Восточной Европе, которые уже сделали в этой ситуации даже больше чем могли.

_"Однако Германия - это одна-единственная страна, которая не желает делать то, чего от нее требует история._Сейчас это имеет решающее значение, готов ли Олаф Шольц совершить то, что должен, то есть позволить европейским странам предоставить танки Leopard Киеву, и согласиться с тем, что эти танки и сама Германия должна передать украинским военным, чтобы они могли защищаться и провести еще одно контрнаступление в следующем месяце", - считает Фабрис Потье.