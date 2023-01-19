Поставки оружия Украине: от Давоса до Рамштайна

После Давоса западные страны обсудят военную помощь Украине в формате контактной группы "Рамштайн". Как ожидается, одной из главных тем станут поставки ВСУ немецких ударных танков "Леопард-2" через третьи страны, в частности Польшу.

Давление на Берлин усиливается, нерешительность в этом вопросе раскритиковал бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Пятничному саммиту на американской базе ВВС в Германии предшествует встреча глав оборонных ведомств на эстонском аэродроме Тапа.

Днём ранее нынешний генсек альянса пообещал Киеву больше современного оружия:

Оружие – это путь к миру, это может показаться парадоксом, но единственная возможность прийти к соглашению путем переговоров – это дать понять президенту Путину, что ему не удастся победить на поле боя. Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

В интервью Bloomberg канцлер ФРГ Олаф Шольц, который уже сменил в новому году министра обороны, напомнил, что его правительство выступает за "коллективное решение".

Как пишут Wall Street Journal и немецкая Süddeutsche Zeitung, Берлин допускает поставки "Леопардов" в случае, если Вашингтон передаст украинцам свои основные боевые танки "Абрамс".

Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украинцы могут рассчитывать на нашу поддержку в их мужественной борьбе. В то же время, мы очевидно, будем избегать скатывания к войне между Россией и НАТО. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Замглавы Пентагона Колин Кал заявил журналистам, что США пока не готовы передать "Абрамсы" в распоряжение ВСУ, сославшись на сложности с обучением и техническим обслуживанием.