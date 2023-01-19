Поставки оружия Украине: от Давоса до Рамштайна

Поставки оружия Украине: от Давоса до РамштайнаКомментарии
После Давоса западные страны обсудят военную помощь Украине в формате контактной группы "Рамштайн". Как ожидается, одной из главных тем станут поставки ВСУ немецких ударных танков "Леопард-2" через третьи страны, в частности Польшу.
Давление на Берлин усиливается, нерешительность в этом вопросе раскритиковал бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Пятничному саммиту на американской базе ВВС в Германии предшествует встреча глав оборонных ведомств на эстонском аэродроме Тапа.
Днём ранее нынешний генсек альянса пообещал Киеву больше современного оружия:
В интервью Bloomberg канцлер ФРГ Олаф Шольц, который уже сменил в новому году министра обороны, напомнил, что его правительство выступает за "коллективное решение".
Как пишут Wall Street Journal и немецкая Süddeutsche Zeitung, Берлин допускает поставки "Леопардов" в случае, если Вашингтон передаст украинцам свои основные боевые танки "Абрамс".
Замглавы Пентагона Колин Кал заявил журналистам, что США пока не готовы передать "Абрамсы" в распоряжение ВСУ, сославшись на сложности с обучением и техническим обслуживанием.