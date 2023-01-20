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мир

В ожидании "Рамштайна": Запад обещает "беспрецедентные" поставки оружия ВСУ

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 Alexander Kazakevich
Британские военные на бронетранспортёре, база Тапа, Эстония, 19 января 2023 года.
Британские военные на бронетранспортёре, база Тапа, Эстония, 19 января 2023 года.   -   Авторское право  AP Photo/Pavel Golovkin

Запад намерен добиться "беспрецедентных" поставок вооружений Украине.

В Эстонии группа из 11 стран договорилась о новых пакетах военной помощи. В преддверии большой встречи союзников по НАТО на базе Рамштайн министр обороны Литвы Арвидас Анушаушкас заявил, что Киев получит сотни единиц бронетехники, а некоторые партнёры наверняка отправят украинцам немецкие "Леопарды".

В Берлине сообщили, что примут решение по основным танкам бундесвера "в ближайшие несколько дней".

"Мы будем продолжать поддерживать Украину, выделять помощь, обучать солдат", – сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Лондон передаст в распоряжение ВСУ 6 сотен ракет "Brimstone". Стокгольм поделится самоходными артиллерийскими установками "Archer".

Ключевая задача, которая стоит перед нами и нашими партнёрам – дать понять террористическому государству, что в Украине у него ничего не получится. Нужно ежедневно укреплять это чувство.
Владимир Зеленский
Президент Украины

Украинский лидер провёл переговоры с главой МАГАТЭ. Рафаэль Гросси подтвердил, что инспекторы Агентства будут размещены на всех украинских АЭС. Цель постоянных миссий – обеспечение безопасности ядерной инфраструктуры.

В ожидании саммита в формате "Рамштайн" Дмитрий Медведев в очередной раз осудил отправку оружия Украине."Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба", – заявил бывший президент.

Сергея Лаврова принимали в Минске. По словам Александра Лукашенко, он делает "всё, что обещал, и всё, что нужно" Москве в связи с "проблемами" россиян в Украине.