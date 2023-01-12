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Великобритания

Великобритания: бастуют врачи скорой помощи

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 Alexander Kazakevich
Работники скорой помощи объявили вторую с декабря забастовку с требованием повысить заработную плату..
Работники скорой помощи объявили вторую с декабря забастовку с требованием повысить заработную плату..   -   Авторское право  AP Photo/Kin Cheun

Каждый день нового года социальное противостояние в Соединённом Королевстве охватывают всё новые сферы жизнедеятельности.

В четверг в Англии и Уэльсе бастуют около 25 тысяч врачей и водителей скорой помощи, диспетчеров и парамедиков. Некоторым пациентам придётся добираться до больницы самостоятельно, профсоюзы заверили, что продолжат реагировать на срочные вызовы первой категории (например, при остановке сердца).

Причина недовольства – предложенное правительством повышение зарплат на 4% в то время, как инфляция превышает 11%.

На следующей неделе на улицы выйдут медсёстры. А 1 февраля, как ожидается, в масштабной забастовке примут участие более 100 тысяч госслужащих.