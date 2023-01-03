Кризис в системе здравоохранения Великобритании

Национальная система здравоохранения Великобритании находится в глубоком кризисе, об этом предупреждают представители профсоюзов.

Уровень нагрузки на британских медиков сейчас тот же, что и в начале пандемии COVID-19 в 2020 году. При этом в настоящий момент в стране открыто больше 130 тысяч вакансий в сфере здравоохранения. По оценкам экспертов, из-за задержек и других проблем с оказанием скорой и неотложной помощи каждую неделю в Великобритании умирают от 300 до 500 человек.