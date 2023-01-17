Британские власти заставят бастующих работать и блокируют упрощение смены пола

Британские профсоюзы провели акцию протеста на Даунинг-стрит в то время как в парламенте прошел последнюю стадию слушаний спорный правительственный законопроект о забастовках.

В нем содержатся меры по обеспечению минимального уровня обслуживания во время стачек, в том числе для сотрудников скорой помощи, пожарных и железнодорожников.

В тексте оговаривается, что в случае отказа исполнять свои обязанности некоторые сотрудники могут быть уволены.

Теперь законопроект детально изучит профилированный комитет. Премьер-министр Риши Сунак поддержал парламентариев, написав:

"Перед Рождеством я обещал оказать более эффективную поддержку правоохранительным органам, чтобы остановить деструктивные протесты. Сегодня правительство выполнило это обещание".

Британское правительство также решило заблокировать шотландский законопроект, упрощающий процедуру смены пола.

Власти назвали свое решение вынужденным, так как в ином случае пострадало бы законодательство всей Великобритании. Прецедент может привести к серьезному конфликту между Лондоном и Эдинбургом.

Это достигнутое большинство в две трети поддерживает парламент Шотландии, и это возмутительно для демократии, что британский парламент теперь пытается отменить это Стивен Флинн лидер Шотландской национальной партии в Палате общин

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала наложенное Вестминстером вето "полномасштабной атакой на демократически избранный парламент и его способность принимать собственные решения".

Это первый за 25 лет случай, когда принятый шотландским парламентом закон до допускается на одобрение королю, без этого он не может вступить в силу.