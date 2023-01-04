Завершается прощание с Бенедиктом XVI

Новопреставленный Папа Римский на покое Бенедикт XVI находится в Соборе Святого Петра. Туда его тело было перенесено в понедельник, и в течение трех суток все желающие могли отдать дань уважения бывшему понтифику.

В первый день более 60.000 человек пришли попрощаться с Бенедиктом XVI. Он стал первым за 600 лет папой, сложившим с себя полномочия. После отставки в 2013 году Бенедикт XVI остался в Ватикане и продолжил свою деятельность.

Премьер-министр Джорджа Мелони и президент Маттарелла отдали дань уважения пантифику и выступили перед широкой публикой.

Многие люди специально едут в Рим, чтобы оплакать смерть Бенедикта XVI, другие уже находятся в городе. Большинство из них так же планируют посетить его похороны, которые состоятся завтра под руководством Папы Франциска в соборе Святого Петра. Это первый случай, когда Папу Римского будет хоронить его преемник.

У нас была возможность пообщаться с некоторыми участниками церемонии, и вот что они нам сказали:

— Мы из Баварии, из Германии. Мы приехали на автобусе с примерно 50 молодыми людьми. Нам интересно посмотреть на похороны. Мы только что посетили Папу Римского". Мы смогли в последний раз увидеть его лично. Он был великим теологом и великим человеком, настоящим образцом для подражания.

— Я специально приехала из Румынии, потому что я всегда следила за работой Папы Бенедикта XVI. Я приезжала в Рим несколько раз, но не смогла увидеть его. Сейчас я приехала сюда, чтобы попрощаться с ним.

— Мы не могли увидеть его покоящимся в Соборе, поэтому мы хотим остаться до завтра и присутствовать на похоронах и отдать дань уважения этому великому Папе, который воплощает смирение.

По мере того как Ватикан готовится к похоронам в четверг в столице Италии усиливается режим безопасности. Около 1000 полицейских будут задействованы в патрулировании римских улиц, а над Ватиканом будет введена бесполетная зона

Для участия в похоронах в Италию прибудут Члены королевских семей Европы, а так же представители христианских конфессий со всего мира.

И хотя Папа Римский на покое Бенедикт XVI пожелал, чтобы его похороны были скромными, это событие уже вошло в историю.